Зірки, як і багато інших жінок, роблять помилки

Прагнучи налагодити особисте життя, деякі навіть уводять чоловіків з сім'ї, однак, як каже народна мудрість: «На чужому нещасті щастя не побудуєш», повідомляє Politeka.net. На жаль, у багатьох випадках таким парам, дійсно, не вдається побудувати здорові сім'ї.

Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова увела з сім'ї свого чоловіка, футболіста Дмитра Тарасова. Після розставання пари, злі язики стали пригадувати артистці її помилку.

До слова, Тарасов втік від Ольги до іншої дівчини відразу після розставання. Пізніше з'ясувалося, що футболіст зраджував Бузовій, а з коханкою його познайомила власна мати.

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі познайомилася з майбутнім чоловіком, Бредом Піттом, на зйомках фільму «Містер і місіс Сміт». На той момент артист перебував у шлюбі з Дженніфер Еністон.

Джолі активно фліртувала з артистом, і незабаром він кинув дружину. У підсумку Джолі та Пітт жили разом, народжуючи й усиновляючи дітей, але їх щастя тривало недовго. Вже кілька років обидва актори знаходяться в шлюборозлучному процесі.

Російська актриса Христина Асмус зачарувала шоумена Гаріка Харламова. Останній кинув дружину заради світловолосої красуні, яка народила йому дочку. Однак цього року, після кількох років шлюбу, пара оголосила про розлучення.

Поп-принцеса Брітні Спірс увела з родини танцюриста Кевіна Федерлайна. Одружившись, подружжя прожило разом всього три роки. Зірка виплатила колишньому відступні за роки сімейного життя і залишила половину нажитого майна. Крім того, суд доручив опіку над двома спільними синами танцюристу, і зараз Брітні ще платить йому аліменти.

Britney Spears & Kevin Federline Gepostet von Tudo Britney am Dienstag, 27. Januar 2015

Відома російська співачка Пелагея у 2016 році увела хокеїста, Івана Телегіна, з сім'ї, де тільки недавно народилася дитина. Артистка теж народила від нього дочку, але через два роки пара розлучилася. З чуток, виною цьому стали зради спортсмена.

Телегин подхватил коронавирус, а Пелагея наняла охрану из-за угроз В Сети продолжают обсуждать развод Пелагеи и Ивана... Gepostet von Rusevik am Montag, 20. Juli 2020

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