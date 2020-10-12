Зірки, як і багато інших жінок, роблять помилки 

Прагнучи налагодити особисте життя, деякі навіть уводять чоловіків з сім'ї, однак, як каже народна мудрість: «На чужому нещасті щастя не побудуєш», повідомляє Politeka.net. На жаль, у багатьох випадках таким парам, дійсно, не вдається побудувати здорові сім'ї. 

Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова увела з сім'ї свого чоловіка, футболіста Дмитра Тарасова. Після розставання пари, злі язики стали пригадувати артистці її помилку.

До слова, Тарасов втік від Ольги до іншої дівчини відразу після розставання. Пізніше з'ясувалося, що футболіст зраджував Бузовій, а з коханкою його познайомила власна мати. 

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ДМИТРИЙ ТАРАСОВ ВПЕРВЫЕ РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ РАЗВЕЛСЯ С ОЛЬГОЙ БУЗОВОЙ💔 Дмитрий Тарасов озвучил главную причину, по которой его брак со звездой дал трещину. Молодые люди были вместе около пяти лет, и все это время спортсмен мечтал о детях, однако не получалось. Футболист уверен, что причина была в неготовности Ольги к детям. Как отметил мужчина, Бузова всегда много работала – она хотела развиваться в карьере. "Мне на тот период не это нужно было. Да, я сдерживал ее порывы", – признался Тарасов. "У меня игры выпадали на субботу, на пятницу, а это как раз были ее заработки, когда она еще диджей-сеты делала и постоянно отпрашивалась у меня в какие-то там клубы. Мне надо спать, а я не могу – переживаю. Доверяю, но все равно переживаю, мало ли кто пристанет – ну, обычные мужские переживания. Поэтому я многое запрещал делать", – отметил спортсмен. Все пять лет брака пара пыталась завести детей, однако ничего не выходило. Дмитрий Тарасов заявил, что неоднократно проверялся, сдавал спермограмму и подталкивал Ольгу Бузову к лечению. Девушка также часто ходила к врачам, пила гормоны, однако забеременеть не получалось. В какой-то момент спортсмен понял, что артистка просто не готова. "Когда девочка хочет забеременеть, она для этого что-то делает. Хотя бы говорит об этом со своим мужем. Я этого не слышал. Слышал про работу, про какие-то там проекты, планы", – пожаловался Тарасов. Футболист отметил, что Ольга даже пыталась обвинить его в том, что он не может иметь детей, хотя у того уже подрастала дочь. "Мои предположения – человек просто принимал противозачаточные таблетки. Ты никогда из анализов этого не узнаешь", – заверил спортсмен. -‐---‐-----------‐-----------------------------------------------‐--------------‐-‐- Подписывайся на эту страницу: @star_novosty ❤ @star_novosty 💚 @star_novosty 💙 Узнавайте самые свежие и интересные новости 💥 -‐---‐-----------‐-----------------------------------------------‐--------------‐-

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Голлівудська актриса Анджеліна Джолі познайомилася з майбутнім чоловіком, Бредом Піттом, на зйомках фільму «Містер і місіс Сміт». На той момент артист перебував у шлюбі з Дженніфер Еністон.

Джолі активно фліртувала з артистом, і незабаром він кинув дружину. У підсумку Джолі та Пітт жили разом, народжуючи й усиновляючи дітей, але їх щастя тривало недовго. Вже кілька років обидва актори знаходяться в шлюборозлучному процесі. 

Російська актриса Христина Асмус зачарувала шоумена Гаріка Харламова. Останній кинув дружину заради світловолосої красуні, яка народила йому дочку. Однак цього року, після кількох років шлюбу, пара оголосила про розлучення. 

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‼️до конца июля расклад на отношения +нумерология 500₽‼️ Череда громких разводов продолжает давать нам всем инфоповоды для постов, поэтому давайте разбираться . Гарик, он же Игорь - человек со сложным характером. Кстати, не найди он себя в юморе, долго бы метался и не знал бы чем заняться. Ревнив, своеволен, не любит, чтобы ему указывали, что и как он должен делать, бывает жестковат, иногда груб и в целом, так сказать, не церемонится в выражениях, если что-то не по его. И вроде бы Кристина, как девушка все-таки более мягкая, нежная, домашняя, должна ему подходить и дополнять, как инь янь, но, видимо, справится с его трудным характером ей было тяжело . Если судить по нумерологии, то в целом они неплохо подходят друг к другу. Но Асмус больше материалистка, а Игорь - амбициозен, но признание его уникальности ему дороже любых денег, за которыми он не очень и гонится . Что же касается расклада Таро, то можно сказать, что Гарик немного по-другому представлял Кристину в момент знакомства и первых лет брака, потом «пелена» упала, и многое стало казаться не таким радужным. Кристина же в свою очередь много времени уделяла работе и общению с друзьями, чем семейному быту . В итоге - недовольство с обеих сторон, конфликты, жесткое повеление Гарика, которое невозможно было уже выносить. Плюс в окружении Кристины есть мужчина, которому она не безразлична. И очень скоро между ними должны быть афишированы отношения. У Гарика же новых отношений пока не предвидеться... . #асмускристина #асмусхарламов #юлияли #гаданиеонлайн #гадалкаонлайн #совместимостьпары #гаданиенаотношения #гаданиеонлайн #совместимостьпарыли

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Поп-принцеса Брітні Спірс увела з родини танцюриста Кевіна Федерлайна. Одружившись, подружжя прожило разом всього три роки. Зірка виплатила колишньому відступні за роки сімейного життя і залишила половину нажитого майна. Крім того, суд доручив опіку над двома спільними синами танцюристу, і зараз Брітні ще платить йому аліменти.

Britney Spears & Kevin Federline

Gepostet von Tudo Britney am Dienstag, 27. Januar 2015

Відома російська співачка Пелагея у 2016 році увела хокеїста, Івана Телегіна, з сім'ї, де тільки недавно народилася дитина. Артистка теж народила від нього дочку, але через два роки пара розлучилася. З чуток, виною цьому стали зради спортсмена.

Телегин подхватил коронавирус, а Пелагея наняла охрану из-за угроз В Сети продолжают обсуждать развод Пелагеи и Ивана...

Gepostet von Rusevik am Montag, 20. Juli 2020

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні

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