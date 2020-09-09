Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась роскошными формами, которые до неприличия сдавила на камеру
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на опубликованном снимке Чери позирует в спортивном наряде, до неприличия сдавив аппетитные прелести. Это привело в восторг ее поклонников.
«Вижу, старалась привлечь внимание. Топ очень горячий», «твоя улыбка сводит меня с ума», «очень милый пирожочек», «абсолютная красота», «обожаю тебя», - пишут они.
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Уточним, что сама знаменитость приглашает своих подписчиков присоединиться к ней на онлайн-тренировке, которая должна пройти сегодня вечером.
До этого мы писали, что американская фитнес-модель Ана Чери удивила размерами своих достоинств в одной черной майке и "навидимом" белье.
Ана является знаменитой спортсменкой, владелицей собственного бренда спортивной одежды и постоянно удивляет в социальной сети жаркими фото из спортзала, отдыха на природе или же на пляже.
Чери считает, что следить за собой - это не всегда тренировки и питание, иногда это просто духовный отдых. Поэтому изредка в ее профиле появляются жаркие фото, сделанные дома.
"Лично я борюсь со стрессом и беспокойством, и один из любимых способов - принять расслабляющую ванну и прочитать книгу, настоящую книгу!", - однажды отмечала Чери.
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