Американская фитнес-модель Ана Чери удивила размерами своих достоинств в одной черной майке и "навидимом" белье

Ана является знаменитой спортсменкой, владелицей собственного бренда спортивной одежды и постоянно удивляет в социальной сети жаркими фото из спортзала, отдыха на природе или же на пляже.

Чери считает, что следить за собой - это не всегда тренировки и питание, иногда это просто духовный отдых. Поэтому изредка в ее профиле появляются жаркие фото, сделанные дома.

"Лично я борюсь со стрессом и беспокойством, и один из любимых способов - принять расслабляющую ванну и прочитать книгу, настоящую книгу!", - однажды отмечала Чери.

В этот раз отдохнуть Ана решила в простой черной майке из натуральной ткани, а также черном белье, которого фактически не видно из-за высокой посадки. Пользователи сети тут же обратили внимание на увиденное:

«Боже, абсолютно потрясающая фигура, извини за все комплименты, но у меня кончаются комплименты, потому что ты потрясающая детка. 😍😍😍😍👍👍🌹🌹🌹», «Лучше без трусиков пожалуйста, как не стыдно», «Мне нравится детка», «Кошка», «Потрясающе с потрясающей позой💋😘👍», - пишут пользователи.

Ранее мы также писали, что Ана Чери похвасталась роскошной фигурой в топе с экстремальным вырезом.

«Привет, надеюсь, у вас хорошие выходные! Я просто буду здесь прохлаждаться в своем доме, потому что жара и, знаете ли, китайский вирус и все такое», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Чери позирует на крыльце своего дома, нарядившись при этом в топ с экстремальным декольте. Дополнить образ красотка решила при помощи эффектного макияжа.

«Жаркие холмы», «богиня!», «красота просто неописуемая», «абсолютная жара», «очень красиво выглядишь», «вау, Анна! Ты чертовски красиво получилась на фотке», - пишут ее поклонники.

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