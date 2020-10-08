Филипп Киркоров показал себя в короне и блестках на сцене детского конкурса

Знаменитый российский певец поделился в своем Инстаграм кадрами с конкурса «Детская Новая Волна», в котором он выступает членом жюри. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах Киркорова можно увидеть в его судейском кресле, на сцене, за кулисами, а также в компании рэпера и блогера Давы, который по совместительству является партнером Ольги Бузовой.

Киркоров предстает в разных костюмах, но большинство из них покрыто блестками или пайетками. Также на некоторых снимках на голове певца красуется корона.

«Пока мы отправляемся на второй конкурсный день, ловите яркие моменты «Детская Новая Волна», день I Пусть сегодня в честной и справедливой борьбе победит самый талантливый!», - подписал кадры Киркоров.

Поклонники певца активно комментируют его пост.

«Король и шут», «Удачного дня вам Филипп! Все мероприятия с вашим участием это всегда праздник и фейерверк эмоций!», «У вас ген молодости. Чудесно выглядите, ваша отлично энергия чувствуется даже через экран», «Филипп, вы взрослый мужчина, Король. Не стыдно так открыто соблазнять парня? Дава же вроде в отношениях?», «Отдайте вы уже Бузовай её бойфренда!», «Как такой матершинник может сидеть в детском жюри... Что он несёт в массы... Фу тошно...», «Филя с годами только молодеет», - пишут люди.

Напомним, Киркоров поведал печальное о личной жизни после развода с Пугачевой: "Это раньше было что показать...".

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