Пока мы отправляемся на второй конкурсный день, ловите яркие моменты «Детская Новая Волна», день I 💥 Пусть сегодня в честной и справедливой борьбе победит самый талантливый! А я уже вчера увидел лидера😍 личность на сцене🤩Не буду скрывать, что фаворитом для меня стала @anastasia_ivanova_singer , трогательно исполнившая песню «Снег»👏🏼 Swipe 🔛 #ДетскаяНоваяВолна @academy_igorkrutoy @igorkrutoy65 Look by @gucci