Філіп Кіркоров показав себе в короні і блискітках на сцені дитячого конкурсу

Знаменитий російський співак поділився у своєму Instagram кадрами з конкурсу "Дитяча Нова Хвиля", в якому він виступає членом журі. Про це пише Politeka.net.

На кадрах Кіркорова можна побачити в його суддівському кріслі, на сцені, за лаштунками, а також в компанії репера і блогера Дави, який за сумісництвом є партнером Ольги Бузової.

Кіркоров постає в різних костюмах, але більшість з них покрито блискітками або паєтками. Також на деяких знімках на голові співака красується корона.

"Поки ми вирушаємо на другий конкурсний день, ловіть яскраві моменти "Дитяча Нова Хвиля", день I нехай сьогодні в чесній і справедливій боротьбі переможе найталановитіший!",- підписав кадри Кіркоров.

Шанувальники співака активно коментують його пост.

"Король і блазень", "вдалого дня вам Філіп! Всі заходи з вашою участю це завжди свято і феєрверк емоцій!", "У вас ген молодості. Чудово виглядаєте, ваша відмінно енергія відчувається навіть через екран", "Філіп, ви дорослий чоловік, Король. Не соромно так відкрито спокушати хлопця? Дава ж ніби в стосунках?", "Віддайте ви вже Бузовай її бойфренда!", "Як такий матершинник може сидіти в дитячому журі... Що він несе в маси... Фу тошно...", "Філя з роками тільки молодіє", - пишуть люди.

Нагадавши, Кіркоров повідав сумне про особисте життя після розлучення з Пугачовою: "це раніше було що показати...".

Як повідомляла Politeka, різко схудлі Кіркоров, Басков і Лазарєв вразили новою зовнішністю, яскраві фото.

Також Politeka писала, що Кіркоров, що рвався в Україну, засвітився поруч з Путіним: "пане".