Філіп Кіркоров показав себе в короні і блискітках на сцені дитячого конкурсу
Знаменитий російський співак поділився у своєму Instagram кадрами з конкурсу "Дитяча Нова Хвиля", в якому він виступає членом журі. Про це пише Politeka.net.
На кадрах Кіркорова можна побачити в його суддівському кріслі, на сцені, за лаштунками, а також в компанії репера і блогера Дави, який за сумісництвом є партнером Ольги Бузової.
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Кіркоров постає в різних костюмах, але більшість з них покрито блискітками або паєтками. Також на деяких знімках на голові співака красується корона.
"Поки ми вирушаємо на другий конкурсний день, ловіть яскраві моменти "Дитяча Нова Хвиля", день I нехай сьогодні в чесній і справедливій боротьбі переможе найталановитіший!",- підписав кадри Кіркоров.
Шанувальники співака активно коментують його пост.
"Король і блазень", "вдалого дня вам Філіп! Всі заходи з вашою участю це завжди свято і феєрверк емоцій!", "У вас ген молодості. Чудово виглядаєте, ваша відмінно енергія відчувається навіть через екран", "Філіп, ви дорослий чоловік, Король. Не соромно так відкрито спокушати хлопця? Дава ж ніби в стосунках?", "Віддайте ви вже Бузовай її бойфренда!", "Як такий матершинник може сидіти в дитячому журі... Що він несе в маси... Фу тошно...", "Філя з роками тільки молодіє", - пишуть люди.
Нагадавши, Кіркоров повідав сумне про особисте життя після розлучення з Пугачовою: "це раніше було що показати...".
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