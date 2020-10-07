НБУ приструнил доллар, удивив украинцев свежим прогнозом: что будет с курсом валют

Курс «зеленых» немного стабилизируется. Доллар даже потеряет несколько копеек после длительного роста

Нацбанк установил в среду, 7 октября, следующие расценки: 1 доллар можно будет купить за 28,36 гривен, хотя днем раньше его продавали за 28,4 гривны.

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Евро, наоборот, продолжит расти, при чем, очень быстрыми темпами. В среду 1 евро можно будет купить за 33,48 гривен, хотя днем раньше евро продавали за 33,4 гривны.

Зеленский поставил точку в вопросе безвиза, что ждет украинцев: «После пандемии он будет…»

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС заявил, что для украинцев нет никаких угроз прекращения действия безвизового режима

Однако полноценно безвиз снова заработает после пандемии китайского вируса.

«Мы получили заверения в том, что безвизовому режиму ничего не угрожает и он будет восстановлен после пандемии», - подчеркнул Зеленский.

Эта позиция ЕС подтверждается в совместном заявлении по итогам саммита. Так, в документе обе стороны приветствовали продолжение успешной имплементации безвизового режима для украинцев.

«Мы с нетерпением ждем восстановления привычных возможностей для путешествий наших граждан, как только это позволят эпидемические условия», - говорится в заявлении.

Зарплаты, выплаты

Дикие штрафы по кредиту отменены, зато появились новые требования: "Будет запрещено..."

Штрафы в случае просрочки выплат по кредиту не могут превышать максимальную планку

В Нацбанке разъяснили украинцам нюансы Закона "О потребительском кредитовании", который накануне подписал президент Владимир Зеленский.

Так, финансовые учреждения будут обязаны раскрывать полную стоимость микрокредитов - объясняя каждую потраченную заемщиком "копеечку".

Кроме того, будет запрещено указывать процентные ставки на уровне 0% или 0,01%, которые, как правило действуют льготный период, и служат приманкой для не разбирающихся клиентов. Подобная практика могла вводить заемщика в заблуждение.

Также появится максимальная планка штрафов и пени - двойная сумма кредита. Такое ограничение не может увеличиваться по договоренности сторон. Даже если такое условие предусмотрено в договоре.

Зарплаты украинцев существенно вырастут, в Кабмине нашли деньги: кто получит прибавку уже осенью

Из госбюджета Украины выделят более 670 миллионов гривен на повышение зарплат

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания у президента.

Отмечается, что деньги были выделены на повышение зарплат украинским врачам. Половина больниц уже получила средства на повышение выплат. Чтобы получить деньги, больницы должны заключить договоры с Национальной службой здоровья. По состоянию на 5 октября, такие договоры заключили уже около 80% медучреждений.

В Минздраве, в свою очередь, отмечают, что зарплата врачей сможет достигать 22-25 тысяч гривен, а медицинского персонала – около 12 тысяч гривен. Зарплата будет отличаться в зависимости от должности и опыта работы.

субсидии, пенсионерка, бабушка, платежки

Украинцев ждет новая платежка за коммуналку, документ уже в Раде: «Будут выставлять к оплате…»

Украинцы могут начать получать дополнительную платежку на коммуналку

Ввести дополнительную платную услугу могут для жителей многоэтажек, которые не заключили договоры на обслуживание внутридомовых сетей.
 
Так, глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов отметил, что сейчас ОСМД не хотят заключать договоры с облгазами на обслуживание внутридомовых газовых сетей из-за того, что не считают себя уполномоченными совладельцами на подписание таких договоров. Это приводит к ситуациям, когда целые многоэтажки никем не обслуживаются, что ведет к росту рисков трагедий в виде взрывов газа в домах.