НБУ приструнил доллар, удивив украинцев свежим прогнозом: что будет с курсом валют

Курс «зеленых» немного стабилизируется. Доллар даже потеряет несколько копеек после длительного роста

Нацбанк установил в среду, 7 октября, следующие расценки: 1 доллар можно будет купить за 28,36 гривен, хотя днем раньше его продавали за 28,4 гривны.

Евро, наоборот, продолжит расти, при чем, очень быстрыми темпами. В среду 1 евро можно будет купить за 33,48 гривен, хотя днем раньше евро продавали за 33,4 гривны.

Зеленский поставил точку в вопросе безвиза, что ждет украинцев: «После пандемии он будет…»

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС заявил, что для украинцев нет никаких угроз прекращения действия безвизового режима

Однако полноценно безвиз снова заработает после пандемии китайского вируса.

«Мы получили заверения в том, что безвизовому режиму ничего не угрожает и он будет восстановлен после пандемии», - подчеркнул Зеленский.

Эта позиция ЕС подтверждается в совместном заявлении по итогам саммита. Так, в документе обе стороны приветствовали продолжение успешной имплементации безвизового режима для украинцев.

«Мы с нетерпением ждем восстановления привычных возможностей для путешествий наших граждан, как только это позволят эпидемические условия», - говорится в заявлении.

Дикие штрафы по кредиту отменены, зато появились новые требования: "Будет запрещено..."

Штрафы в случае просрочки выплат по кредиту не могут превышать максимальную планку

В Нацбанке разъяснили украинцам нюансы Закона "О потребительском кредитовании", который накануне подписал президент Владимир Зеленский.

Так, финансовые учреждения будут обязаны раскрывать полную стоимость микрокредитов - объясняя каждую потраченную заемщиком "копеечку".

Кроме того, будет запрещено указывать процентные ставки на уровне 0% или 0,01%, которые, как правило действуют льготный период, и служат приманкой для не разбирающихся клиентов. Подобная практика могла вводить заемщика в заблуждение.

Также появится максимальная планка штрафов и пени - двойная сумма кредита. Такое ограничение не может увеличиваться по договоренности сторон. Даже если такое условие предусмотрено в договоре.

Зарплаты украинцев существенно вырастут, в Кабмине нашли деньги: кто получит прибавку уже осенью

Из госбюджета Украины выделят более 670 миллионов гривен на повышение зарплат

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания у президента.

Отмечается, что деньги были выделены на повышение зарплат украинским врачам. Половина больниц уже получила средства на повышение выплат. Чтобы получить деньги, больницы должны заключить договоры с Национальной службой здоровья. По состоянию на 5 октября, такие договоры заключили уже около 80% медучреждений.

В Минздраве, в свою очередь, отмечают, что зарплата врачей сможет достигать 22-25 тысяч гривен, а медицинского персонала – около 12 тысяч гривен. Зарплата будет отличаться в зависимости от должности и опыта работы.

Украинцев ждет новая платежка за коммуналку, документ уже в Раде: «Будут выставлять к оплате…»

Украинцы могут начать получать дополнительную платежку на коммуналку