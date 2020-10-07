НБУ приструнил доллар, удивив украинцев свежим прогнозом: что будет с курсом валют
Курс «зеленых» немного стабилизируется. Доллар даже потеряет несколько копеек после длительного роста
Нацбанк установил в среду, 7 октября, следующие расценки: 1 доллар можно будет купить за 28,36 гривен, хотя днем раньше его продавали за 28,4 гривны.
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Евро, наоборот, продолжит расти, при чем, очень быстрыми темпами. В среду 1 евро можно будет купить за 33,48 гривен, хотя днем раньше евро продавали за 33,4 гривны.
Зеленский поставил точку в вопросе безвиза, что ждет украинцев: «После пандемии он будет…»
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС заявил, что для украинцев нет никаких угроз прекращения действия безвизового режима
Однако полноценно безвиз снова заработает после пандемии китайского вируса.
«Мы получили заверения в том, что безвизовому режиму ничего не угрожает и он будет восстановлен после пандемии», - подчеркнул Зеленский.
Эта позиция ЕС подтверждается в совместном заявлении по итогам саммита. Так, в документе обе стороны приветствовали продолжение успешной имплементации безвизового режима для украинцев.
«Мы с нетерпением ждем восстановления привычных возможностей для путешествий наших граждан, как только это позволят эпидемические условия», - говорится в заявлении.
Дикие штрафы по кредиту отменены, зато появились новые требования: "Будет запрещено..."
Штрафы в случае просрочки выплат по кредиту не могут превышать максимальную планку
Так, финансовые учреждения будут обязаны раскрывать полную стоимость микрокредитов - объясняя каждую потраченную заемщиком "копеечку".
Кроме того, будет запрещено указывать процентные ставки на уровне 0% или 0,01%, которые, как правило действуют льготный период, и служат приманкой для не разбирающихся клиентов. Подобная практика могла вводить заемщика в заблуждение.
Также появится максимальная планка штрафов и пени - двойная сумма кредита. Такое ограничение не может увеличиваться по договоренности сторон. Даже если такое условие предусмотрено в договоре.
Зарплаты украинцев существенно вырастут, в Кабмине нашли деньги: кто получит прибавку уже осенью
Из госбюджета Украины выделят более 670 миллионов гривен на повышение зарплат
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания у президента.
Отмечается, что деньги были выделены на повышение зарплат украинским врачам. Половина больниц уже получила средства на повышение выплат. Чтобы получить деньги, больницы должны заключить договоры с Национальной службой здоровья. По состоянию на 5 октября, такие договоры заключили уже около 80% медучреждений.
В Минздраве, в свою очередь, отмечают, что зарплата врачей сможет достигать 22-25 тысяч гривен, а медицинского персонала – около 12 тысяч гривен. Зарплата будет отличаться в зависимости от должности и опыта работы.
Украинцев ждет новая платежка за коммуналку, документ уже в Раде: «Будут выставлять к оплате…»
Украинцы могут начать получать дополнительную платежку на коммуналку
Напомним, что новый обвал в обменниках, курс доллара готовится удивить украинцев: "К концу недели...".
Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к ЕС с призывом из-за Украины: "Хотим говорить о расширении".
Также Politeka сообщала, что в Кабмине раскрыли, кому и когда выделят деньги, а также назвали суммы.