Стало известно, что будет с курсом доллара на текущей неделе

Об этом пишет Finance.ua.

Прошлая финансовая неделя запомнилась тем, что курс доллара по отношению к гривне просел еще на 15 копеек - до 28,38 грн/$.

И если в начале торгов, которые проходили 2 октября, гривна попыталась укрепиться, то итогом дня стало закрытие котировок в отрицательной зоне и новый обвал национальной валюты.

По словам финансиста Максима Пархоменко, обвал гривны на текущей неделе только усилиться.

“НБУ не замедляет темпы падения гривны, а условий, которые могли бы развернуть движение курса на горизонте, нет. Из-за этого мы вполне легко можем сохранить текущую динамику и к концу недели превысить уровень в 28.50 гривен за доллар”, – озвучил эксперт свой прогноз по курсу доллара на текущую неделе.

Ранее мы уже предупреждали, что в октябре на валютном рынке сохранятся девальвационные ожидания и гривна продолжит ослабляться по отношению к доллару. Однако, как уверяют аналитики, интенсивность обвала гривны снизится. В октябре к продаже доллара подключатся аграрии, а импортеры, наоборот, снизят активность после закупок в сентябре.

Ранее мы рассказывали о новом курсе валют на следующей неделе. Мнения специалистов разделились: цена на валюту может как и подняться, так и опустится.

Александр Охрименко и Андрей Шевчишин утверждают, что стоимость доллара продолжит расти на 5-6 копеек.

"Но к концу первой декады октября ожидаю курс в коридоре 28,4-28,5 грн/доллар", - отметил Охрименко.

Похожий прогноз сделал и Андрей Шевчишин. По его словам, курс достигнет отметки в 28,5 гривны за доллар.

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