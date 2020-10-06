Из госбюджета Украины выделят более 670 миллионов гривен на повышение зарплат

Как пишет Politeka.net со ссылкой на официальный сайт президента Украины, об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания у президента.

Отмечается, что деньги были выделены на повышение зарплат украинским врачам. Половина больниц уже получила средства на повышение выплат. Чтобы получить деньги, больницы должны заключить договоры с Национальной службой здоровья. По состоянию на 5 октября, такие договоры заключили уже около 80% медучреждений.

Как известно, в 2021 году Минздрав запланировал прибавки к зарплатам медицинских работников. Повышение заработных плат заложено в бюджет на следующий год. В ведомстве отмечают, что зарплата врачей сможет достигать 22-25 тысяч гривен, а медицинского персонала – около 12 тысяч гривен. Зарплата будет отличаться в зависимости от должности и опыта работы.

Ранее мы писали, что Министр здравоохранения Максим Степанов обвинял руководство больниц в срыве доплат медикам. Уже в конце сентября врачи должны были получить повышенные выплаты, но главврачи вовремя не заключили договоры с Нацслужбой здоровья. Так, состоянием на 22 сентября лишь половина больниц оформила бумаги.

Напомним, что падение зарплат и увольнения: кто из украинцев останется без денег и работы в ближайшее время.

Как Politeka писала, что "зарплаты увеличат сначала на 20%, а потом еще на 8,3%": кого и с какого числа ждут новые оклады.

Также Politeka сообщала, что в Кабмине раскрыли, кому и когда выделят деньги, а также назвали суммы.