Предусмотрено два повышения: в январе и июле следующего года

Речь о работниках отрасли образования, а именно воспитателей и заведующих детсадов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования, передает Politeka.net.

По информации и.о. МОН Украины Сергея Шкарлета, стартовал процесс подготовки к реформированию дошкольного образования. В проект госбюджета на 2021 заложено увеличение в течение года зарплаты воспитателей детсадов в среднем от 8 до 11 000 гривен.

Так, с 1 января 2021 размеры должностных окладов (ставок заработной платы) увеличатся на 20%, а с июля - еще на 8,3%.

У заведующего детсадом средняя зарплата на сегодня составляет 9 тыс. 262 грн. С января 2021 года она поднимется до 11 тыс. 114 грн, а с июля - 12 тыс. 042 грн.

Молодой воспитатель без категории и с маленьким стажем сейчас получает 6 тыс. 534 грн, с января эта сумма вырастет до 7 тыс. 839 грн, и с июля - 8 тыс. 494 грн.

Воспитатель первой категории ныне зарабатывает 8 тыс. 705 грн, но в январе уже будет получать - 10 тыс. 445 грн, а в июле - 11 тыс. 317 грн.

У воспитателя высшей категории средняя зарплата сейчас - 9 тыс. 280 грн, с января повысится до 11 тыс. 134 грн, с июля - 12 тыс. 065 грн.

Музыкальный руководитель высшей категории, который сегодня получает 8 тыс. 129 грн, в январе будет получать - 9 тыс. 754 грн, а еще через полгода - 10 тыс. 569 грн.

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Экономист Андрей Шевчишин подчеркнул, что средняя зарплата может вырасти из-за увеличения минимальной, но изменения будут не столь существенными. Согласно его прогнозу, средняя зарплата украинцев поднимется к отметке в 13,5 тысяч гривен.

Другой эксперт Виктор Скаршевский, отмечает, что заметного роста зарплат можно ждать только в декабре.

"С учетом этого фактора, средняя зарплата в декабре может достичь 13,5-14 тыс. грн, после чего резко может просесть в январе 2021 года", – пояснил специалист.

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