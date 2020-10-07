Курс валют в Украине 7 октября обрадует украинцев неожиданной стабилизацией доллара

Как пишет Politeka.net со ссылкой на официальный сайт Национального банка Украины, в среду курс «зеленых» немного стабилизируется. Доллар даже потеряет несколько копеек после длительного роста.

Так, 7 октября 1 доллар можно будет купить за 28,36 гривен, хотя днем раньше его продавали за 28,4 гривны.

Евро, наоборот, продолжит расти, при чем, очень быстрыми темпами. В среду 1 евро можно будет купить за 33,48 гривен, хотя днем раньше евро продавали за 33,4 гривны.

Стоит отметить, что экономические эксперты предупреждали, что гривна будет стремительно обесцениваться, так как НБУ не замедляет темпы падения нацвалюты, а условий, чтобы укрепить гривну, нет.

Ранее мы писали, что в октябре на валютном рынке Украины будут сохраняться девальвационные ожидания. Однако эксперты считают, что интенсивность обвала гривны должна снизиться, ведь аграрии и импортеры должны постепенно снижать свою активность после закупок в начале осени.

Несмотря на это, по оценкам экспертов, к концу года мы можем увидеть доллар по 29,5 гривен. Из-за роста курса будут расти и цены, что несомненно ударит по кошелькам украинцев.

Напомним, что новый обвал в обменниках, курс доллара готовится удивить украинцев: "К концу недели...".

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