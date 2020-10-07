Курс валют в Украине 7 октября обрадует украинцев неожиданной стабилизацией доллара
Как пишет Politeka.net со ссылкой на официальный сайт Национального банка Украины, в среду курс «зеленых» немного стабилизируется. Доллар даже потеряет несколько копеек после длительного роста.
Так, 7 октября 1 доллар можно будет купить за 28,36 гривен, хотя днем раньше его продавали за 28,4 гривны.
Евро, наоборот, продолжит расти, при чем, очень быстрыми темпами. В среду 1 евро можно будет купить за 33,48 гривен, хотя днем раньше евро продавали за 33,4 гривны.
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Стоит отметить, что экономические эксперты предупреждали, что гривна будет стремительно обесцениваться, так как НБУ не замедляет темпы падения нацвалюты, а условий, чтобы укрепить гривну, нет.
Ранее мы писали, что в октябре на валютном рынке Украины будут сохраняться девальвационные ожидания. Однако эксперты считают, что интенсивность обвала гривны должна снизиться, ведь аграрии и импортеры должны постепенно снижать свою активность после закупок в начале осени.
Несмотря на это, по оценкам экспертов, к концу года мы можем увидеть доллар по 29,5 гривен. Из-за роста курса будут расти и цены, что несомненно ударит по кошелькам украинцев.
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