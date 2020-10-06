Украинцы могут начать получать дополнительную платежку на коммуналку

Ввести дополнительную платную услугу могут для жителей многоэтажек, которые не заключили договоры на обслуживание внутридомовых сетей. Об этом рассказал в комментарии UBR.ua глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов.

Он отметил, что сейчас ОСМД не хотят заключать договоры с облгазами на обслуживание внутридомовых газовых сетей из-за того, что не считают себя уполномоченными совладельцами на подписание таких договоров. Это приводит к ситуациям, когда целые многоэтажки никем не обслуживаются, что ведет к росту рисков трагедий в виде взрывов газа в домах.

Сенектутов рассказал, что для решения этой проблемы был разработан законопроект №2458, который Верховная Рада отклонила во втором чтении и направила на повторное.

«У совладельцев остается выбор – выбрать себе компанию, поскольку эта услуга не монопольная, которая по согласованному договору… и по согласованной цене будет выполнять для них обслуживание внутридомовых систем», - пояснил Сенектутов.

Если же жильцы не хотят использовать это право, то газовое обслуживание их дома будет предоставляться им за отдельную плату.

«Если собственники не определились, то по умолчанию будет заключен публичный договор на обслуживание внутридомовых систем, где операторы ГРС отдельной платежкой в соответствии с численностью квартир в этом доме будут выставлять к оплате и выполнять эти работы. Это рыночная услуга, но она будет для операторов ГРС утверждаться НКРЭКУ на основании типового договора», - пояснил эксперт.

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