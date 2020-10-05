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Доллар после выходных напал на гривну, НБУ удивил новым курсом валют: к чему готовиться

Курс валют в Украине 5 октября сорвется с цепи, доллар начнет неделю с коварной атаки на гривну.

Так, стодолларовая купюра на межбанке начнет неделю с +0,65 грн, передает Politeka.

Евро на удивление же наоборот, потеряет несколько пунктов. Сто евро на межбанке упадет на 9,58 грн.

Курс валют сегодня будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2823,08 грн;

100 евро – 3323,24 грн.

НБУ изменил правила открытия банковских счетов, что нужно знать украинцам: "Банк получает..."

Гражданам Украины позволили открытие банковских счетов с помощью цифровых паспортов, доступных в приложении "Дія".

Так, во время открытия счетов в банках отпала необходимость показывать сотрудникам банка физические документы.

Кроме того, НБУ принял решение, упрощеющее процедуру удаленной идентификации клиентов банка. Теперь это будет происходить следующим образом.

Сначала банк предложит клиенту через систему "BankID" идентифицироваться в приложении "Дія". Затем, если идентификация пройдет успешно, у клиента отобразятся цифровые документы, согласно тем данным, которые содержатся в госреестрах.

После этого, банк получает данные потенциального клиента и распознает его лицо для того, чтобы убедиться, что документы именно этого гражданина.

И уже после этого украинцы смогут пользоваться банковскими услугами.

Зараженный коронавирусом Трамп покинул больницу и помахал сторонникам из окна автомобиля

Президент США Дональд Трамп удивил поклонников, которые собрались у больницы Уолтера Рида, проехав мимо них на автомобиле, передает BBC.

Так, президентский кортеж проехал перекрытой улицей. Президент помахал присутствующим рукой с окна, только с машины не выходил. На нем была медицинская маска, как и на людях, которые находились с ним в автомобиле.

Как сообщили в Белом доме, после короткой поездки кортеж вернулся на территорию больницы.

Напомним, Трамп ошарашил заявлением о своем тяжелом диагнозе, в каком состоянии первая леди: "Сегодня ночью..."

Как сообщала Politeka, ситуация с карантином продолжает ухудшаться, срочное предупреждение Минздрава: к чему готовиться.

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