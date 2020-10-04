На смягчение карантина можно не рассчитывать

В Украине число зараженных китайским вирусом неуклонно растет, а это значит, что практически ни одна область не готова к ослаблению карантина

Как передает Politeka.net, такую информацию обнародовали на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Отметим, что все регионы оценивают по трем критериям: количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения, загруженность койко-мест в больницах и охват граждан ПЦР-тестами.

Так, во всех областях, кроме Кировоградской, превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В частности, это касается и столицы Украины - Киева.

Согласно данным, в общем показатель по стране составляет 133,3 при норме в 40 случаев коронавирусной болезни. В Киеве этот критерий составляет 167,5, а в Кировоградской области - 20,9.

По состоянию на воскресенье, 4 октября, в Украине зафиксировано 4 140 новых случаев заражения, что немного меньше показателей за последние несколько дней (сутками ранее было 4 661 заболевший, 2 октября – 4 633 заболевших, а 1 октября – 4 069). Об этом сообщает СНБО.

Всего с начала эпидемии в стране заразились 226 462 человек, умерли 4 397, выздоровели 98 737 пациентов.

За последние сутки зафиксировано летальных случаев – 44 (днем ранее – 92), 1 370 пациентов выздоровели.

На данный момент болеют вирусом 2 726 украинцев.

Надо сказать, что по количеству новых случаев лидируют Харьковская область (+ 414), Киев (+ 407), Донецкая (+ 323), Житомирская (+ 281) и Днепропетровская (+ 212) области.

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