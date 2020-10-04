Гражданам Украины позволили открытие банковских счетов с помощью цифровых паспортов, доступных в приложении "Дія"

Об этом информирует Politeka со ссылкой на решение Нацбанка Украины.

Так, во время открытия счетов в банках отпала необходимость показывать сотрудникам банка физические документы.

Кроме того, НБУ принял решение, упрощеющее процедуру удаленной идентификации клиентов банка. Теперь это будет происходить следующим образом.

Сначала банк предложит клиенту через систему "BankID" идентифицироваться в приложении "Дія". Затем, если идентификация пройдет успешно, у клиента отобразятся цифровые документы, согласно тем данным, которые содержатся в госреестрах.

После этого, банк получает данные потенциального клиента и распознает его лицо для того, чтобы убедиться, что документы именно этого гражданина.

И уже после этого украинцы смогут пользоваться банковскими услугами.

Ранее мы писали, что некоторые водители в Украине имеют право садиться за руль транспортного средства без удостоверения. Это касается владельцев скутеров, но не всех. Дело в том, что в существующем законодательстве, регулирующем данные моменты, есть два понятия: "механическое транспортное средство" и "транспортное средство". Разница между ними – мощность электродвигателя и наличие двигателя внутреннего сгорания.

Так, согласно п. 1.10 ПДД, транспортным средством считается устройство, предназначенное для перевозки людей или грузов, механическим транспортным средством – то, которое приводится в движение с помощью двигателя, в том числе с электродвигателем мощностью более 3 кВт.

К категории А1 в Украине относят скутеры с электродвигателем мощностью от 3 до 4 кВт, управлять ими можно лишь при наличии разрешительных документов.

Если же у скутера мощность менее 3 кВт, его не относят к категории "механический" и, соответственно, водителю данного транспортного средства не нужно иметь при себе регистрационный документ и водительское удостоверение.

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