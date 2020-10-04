Гражданам Украины позволили открытие банковских счетов с помощью цифровых паспортов, доступных в приложении "Дія"
Об этом информирует Politeka со ссылкой на решение Нацбанка Украины.
Так, во время открытия счетов в банках отпала необходимость показывать сотрудникам банка физические документы.
Кроме того, НБУ принял решение, упрощеющее процедуру удаленной идентификации клиентов банка. Теперь это будет происходить следующим образом.
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Сначала банк предложит клиенту через систему "BankID" идентифицироваться в приложении "Дія". Затем, если идентификация пройдет успешно, у клиента отобразятся цифровые документы, согласно тем данным, которые содержатся в госреестрах.
После этого, банк получает данные потенциального клиента и распознает его лицо для того, чтобы убедиться, что документы именно этого гражданина.
И уже после этого украинцы смогут пользоваться банковскими услугами.
Ранее мы писали, что некоторые водители в Украине имеют право садиться за руль транспортного средства без удостоверения. Это касается владельцев скутеров, но не всех. Дело в том, что в существующем законодательстве, регулирующем данные моменты, есть два понятия: "механическое транспортное средство" и "транспортное средство". Разница между ними – мощность электродвигателя и наличие двигателя внутреннего сгорания.
Так, согласно п. 1.10 ПДД, транспортным средством считается устройство, предназначенное для перевозки людей или грузов, механическим транспортным средством – то, которое приводится в движение с помощью двигателя, в том числе с электродвигателем мощностью более 3 кВт.
К категории А1 в Украине относят скутеры с электродвигателем мощностью от 3 до 4 кВт, управлять ими можно лишь при наличии разрешительных документов.
Если же у скутера мощность менее 3 кВт, его не относят к категории "механический" и, соответственно, водителю данного транспортного средства не нужно иметь при себе регистрационный документ и водительское удостоверение.
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