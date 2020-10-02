Карантин, на который ушли президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп, - не помог

Как передает Politeka.net, 2 октября в своем Твиттере Трамп сделал тревожное заявление, ошарашив мир.

"Сегодня ночью, @FLOTUS (страничка Мелании, - ред.) и я получили положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе!", - сообщил президент.

До этого американский лидер объявил, что уходит на карантин в связи с тем, что у его помощницы выявили китайский вирус.

"Хоуп Хикс, которая так много работала, почти без перерывов, только что получила положительный результат на Covid 19. Ужасно! Мы с Первой леди ждем результатов тестирования. А пока мы начнем процесс карантина!", - говорится в твите Трампа.

Как сообщают СМИ, помощница президента Хикс за последние несколько дней посетила несколько предвыборных мероприятий с участием Трампа.

Отметим, по состоянию на 2 октября в США зафиксирован 7 494 671 случай заражения китайским вирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 11 748 человек. Общее число смертей составляет 212 660 человек, сегодня зафиксировано 287 случаев смерти.

Ранее мы сообщали, 30 сентября в США прошли первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена. Политики в прямом эфире спорили, постоянно перебивали друг друга и обменивались взаимными обвинениями во лжи.

Примечательно, что особый резонанс вызвал вопрос, касающийся борьбы с пандемией. Кандидаты в президенты упрекали друг друга в отсутствии четкого плана. Байден раскритиковал действия Трампа и обвинил его в недооценивании опасности вируса. А Трамп заявил о том, что если бы борьбой с "заразой" занимался Байден, то жертв было бы намного больше.

Также Байден обвинил Трампа в том, что во время пандемии он собирает многочисленные мероприятия, на которых люди находились без масок. Трамп на это ответил, что его оппонент просто "не может собрать толпу".

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