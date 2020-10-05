Курс валют в Украине 5 октября сорвется с цепи, доллар начнет неделю с коварной атаки на гривну
Так, стодолларовая купюра на межбанке начнет неделю с +0,65 грн, передает Politeka.
Евро на удивление же наоборот, потеряет несколько пунктов. Сто евро на межбанке упадет на 9,58 грн.
Курс валют сегодня будет выглядеть следующим образом:
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100 долларов – 2823,08 грн;
100 евро – 3323,24 грн.
Российский рубль сегодня можно будет купить за 3,674 гривны.
Как сообщалось до этого, экономист Олег Пендзин рассказал о том, что укрепление гривны во время избирательного процесса позитивно влияет на ситуацию с избирателями.
Экономист Виктор Скрашевский также рассказывает, что сейчас нет особых причин для колебаний доллара и евро. Но, несмотря на это, за последнее время валюта отвоевала у гривны 99 копеек.
К примеру, национальный регулятор, имея резервы в размере 29 миллиардов, мог спокойно не опускать курс ниже 28 гривны.
А вот экономист Александр Охрименко утверждает, что доллар продолжит расти. Еще, предположительно, на 5-6 пунктов.
Согласно его прогнозу, первая половина октября ознаменуется долларом в районе 28,4-28,5 грн за один "вечнозеленый".
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