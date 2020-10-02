Даже эффективная вакцина против коронавируса не вернет людей к нормальной жизни весной 2021 года

Группа ведущих ученых Королевского научного общества (Великобритания) предупредила, что не стоит ждать молниеносных перемен, передает ВВС.

Исследователи отмечают, что ограничения, возможно, нужно будет «постепенно ослаблять», так как внедрение вакцины может занять до года.

Ученые всего мира разрабатывают более 200 вакцин для защиты от вируса, и этот процесс происходит с беспрецедентной скоростью.

Есть прогнозы, что некоторые люди могут получить вакцину в этом году, а массовая вакцинация может начаться в начале следующего года.

Однако в отчете Королевского общества говорится, что это будет долгий процесс.

«Даже когда вакцина доступна, это не означает, что в течение месяца все будут вакцинированы, мы говорим о шести, девяти месяцах ... в году», - сказал профессор Нилай Шах, руководитель отдела химической инженерии Imperial. Колледж Лондона.

В отчете говорится, что впереди еще «огромные» проблемы.

Некоторые из применяемых экспериментальных подходов - например, РНК-вакцины - никогда ранее не производились массово.

Возникают вопросы относительно сырья - как для вакцины, так и для стеклянных флаконов - и емкости холодильника, при этом некоторые вакцины необходимо хранить при температуре минус 80 ° C.

По оценкам профессора Шах, вакцинация людей должна происходить в темпах, в 10 раз быстрее, чем ежегодная кампания против гриппа, и это будет работа с полной занятостью для 30 000 обученных сотрудников.

Возникают вопросы и относительно эффективности вакцины.

Исследователи предупреждают, что вопрос о долгосрочном иммунитете по-прежнему требует времени, чтобы ответить, и мы до сих пор не знаем, нужно ли людям вакцинировать каждые пару лет или достаточно одной вакцины.

Доктор Фиона Калли из Имперского колледжа в свою очередь отметила, что вакцина "вселяет чувство большой надежды на потенциальное окончание пандемии".

Но нужно понимать. что даже изобретение эффектиной вакцины не поможет остановить вирус моментально и вернуться к нормальной жизни уже, например, в марте 2021 года.

Отметим, по состоянию на 2 октября в мире зафиксировано 34 534 040 случаев заражения, 1 028 540 человек погибли, 25 702 292 выздоровели.

При этом в мире был зафиксирован новый антирекорд.

По состоянию на 1 октября от осложнений китайского вируса в мире умерло рекордное количество больных – 8831 человек. Раньше наибольшее число смертей было зарегистрировано 17 апреля и составляло 8513 жертв.

Напомним, 2 октября в Украине установлен новый антирекорд по заболеваемости китайским вирусом. Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро пятницы.

Если еще вчера Минздрав сообщал о 4069 инфицированных за предыдущие сутки, то сегодня замечен резкий рост – 4633 случая за последние 24 часа.

Также за сутки выздоровело рекордное количество пациентов. Предыдущее наибольшее значение было зафиксировано 30 сентября (2110).

Антирекордсменом по стране остается Харьковская область – 460 зараженных (в Харькове 242 случая). Далее следуют Днепропетровская и Одесская области – 334 и 280 случаев соответственно.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 217 661 человек, из них 96 591 выздоровели, летальных исходов — 4261.

Напомним, вирус не на шутку разбушевался в Киеве, резкий скачок заболеваемости: пугающая статистика.

Как сообщала Politeka, вирус продолжает творить беду на Одесчине, число жертв увеличилось: обнародованы новые данные.

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