Российская актриса и блогерша Яна Кошкина похвасталась фигурой, облачившись в облегающий наряд и корсет

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует сидя на столе в белоснежном наряде, который решила подчеркнуть прозрачным корсетом. Кошкина эффектно задрала руки к верху, а на плече у девушки виднеется курточка.

Кадры она никак не подписала, хотя ее поклонники и без того пришли в восторг от увиденного.

«Помолодела . Такое ощущение», «роскошная», «рот хорош», «Яночка, вы прекрасны», «когда свадьба с Гариком?», «грудь зачёт!! Впрочем как всегда», «Яна сладкая, и попка рай!», «Ты бы была отличной половинкой для Криштиану Роналду», - пишут они.

До этого сообщалось, что 30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, похвасталась шикарным декольте

На кадре Кошкина появилась в довольно откровенном образе, пожелав своим поклонникам спокойной ночи.

После увиденного декольте им вряд ли удалось спокойно уснуть, поскольку шикарная грудь Яны так и пытались выпрыгнуть с тесного платья.

Напомним, что пышногрудая «невеста Харламова» распахнула свою гордость и показала необычный дар: "Ты с другой планеты?".

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