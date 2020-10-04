Никто не смог разгадать украинскую приму-балерину и судью проекта "Танці з зірками" Екатерину Кухар в необычном костюме на шоу "Маскарад"

Как передает Politeka.net, фото Кухар выложили на официальной страничке телеканала "1+1" в Инстаграм. Накануне состоялся первый выпуск "Маскарада", в котором звезды поют, прячась в фантастических нарядах. Другим знаменитостям предстоит угадать, кто же находится по всем этим антуражем.

В первом эфире "вылетела" Кухар, нахлобучившая на себя объемный костюм Вареника и спевшая " Bon appétit" Кэти Перри. Команда Монатика не отгадала приму-балерину. Их решением было, что за образом скрывается Надя Дорофеева. Несмотря на то, что команда Потапа сегодня ничего не решала, свое предположение они тоже выразили. По их мнению, за образом скрывалась Оля Фреймут.

"Какое неожиданное завершение первого выпуска @ maskarad_1plus1 🎉 В фантастическим костюме Вареника скрывалась прима-балерина и судья шоу «Танцы со звездами» Екатерина Кухар. А кто из звезд по твоим предположениям был в костюме Вареника? 🥟", - говорится в подписи к кадрам.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное и, стоит отметить, они оказались куда проницательнее звезд.

"Катя, Вы такая молодчина. Иметь такую профессию,как балерина, и всё же Вы прекрасна и эрудированая в шоу бизнесе. БРАВО!"

"Я вгадала"

"Все в шоке и Я!😅😅👍👍🔥🔥не думала даже, что так классно поёт😍"

"Молодец, очень классно поёт"

"А я відразу казала Кухар... і голос у вареника був її голосом. І ріст"

"Интересно ярко интригует неожиданная развязка😍"

"блин, такие классные костюмы, особенно у Примы без головы 😍"

"Какая-то программа ни о чем, "много, да дурного", как говорят. Куча участников, всем так весело, только неясно от чего 😂. Пыталась смотреть, но недолго )"

"15 человек звёзд сами себя развлекают. С чего смеяться, только им понятно"

Напомним, что печальная Екатерина Кухар заявила о нажитых врагах.

А еще Politeka писала, что конфликт Фреймут и Кухар на "Танцях з зірками" вышел на новый уровень хамства.

Также Politeka сообщала, что скандальная Фреймут взбудоражила «обидным» признанием о собственном муже: «Мы ждем постоянного…».