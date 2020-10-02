25-летняя украинская певица Алина Гросу, брак которой продлился всего полгода, ошеломила талантом и яркими фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала крупным планом лицо. Черно-белые кадры, как нельзя лучше, продемонстрировали всю палитру эмоций молодой певицы. На одних из них блондинка грустит, на других - улыбается.

Фото Гросу сопроводила глубоким и чувственным стихотворением, которое посвятила некоему лирическому герою, за которым скучает. В комментариях пользователи предположили, что своему бывшему мужу - бизнесмену Александру Комкову.

Публика поддержала Алину приятными словами. Более того, некоторые отметили, что ее образ похож с образом другой украинской певицы Тины Кароль.

"Стих очень красивый, как и Вы❤️"

"Будьте сильной🔥❤️"

"Чёткая девчонка🌷"

"Вы прекрасны! Я читаю ваши стихи и просто застываю на мгновение! Какие они чувствительные с душой написаны! Продолжайте в том же духе Вы молодчинка!"

"А кому Вы посвящаете этот стих? Неужели бывшему?! 🤦🏻‍♀️"

"Просто Божественно👌👍👌факт♥️"

"Ты здесь схожа с Кароль! ❤️💐"



Напомним, ранее Гросу в "Світському житті" рассказала, как 22 декабря в 2019 году приехала с концерта и услышала от любимого предложение пожить отдельно. По ее словам, у Александра появилась другая женщина.

"Я знаю, кто это. Спасибо ему, что он мне сказал честно. Она гораздо старше его. Но она отправила его от себя где-то через две-три недели. Хотел с ней попробовать какие-то отношения, но у них не получилось. Я говорю: "Подожди, ты свой выбор сделал, ты меня не будешь туда-сюда как бумеранг". Конечно, виноваты двое и если он захотел чего-то нового, значит, что-то действительно ему не нравилось во мне", - поделилась Алина.

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