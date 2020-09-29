Украинская певица Алина Гросу растрогала откровениями после расставания с любимым
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" стихи, в которых поделилась своими переживаниями. Совсем недавно стало известно, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом Александром Комовым вскоре после свадьбы. Долгое время пара скрывала свой разрыв, однако теперь певица решилась откровенно заявить о печальных событиях в своей жизни, которые отразились в таких лирических строчках:
Одиночество - преступно,
С горьким кофе.. за столом..
Монотонно-серым утром
Вновь пьяна мечтой о нём..
Греет руки батарея..
Мёрзнет сонная душа..
Сердце не сгорая, тлея...
Угасает не спеша..
Одеяло не согреет,
Душ холодный не трезвит...
Время память не развеет,
Не сотрёт, не исцелит..
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Одиночество - преступно..
Стынет кофе, я за ним ...
Тают нежным перламутром
Чувства без огня, как дым..
Алина также опубликовала два снимка на фоне заката, для которых забралась на крышу в черной водолазке и кожаном пиджаке. Девушка выглядит очень грустной и совсем не улыбается.
Пользователи социальной сети в комментариях поддержали Гросу и похвалили ее стихотворение:
"Очень искренние и чувственные стихи)"; "Однажды в твою жизнь придёт такое Счастье, что ты поймёшь – оно стоит всех твоих прошлых потерь..."; "У вас все будет хорошо, вы достойны лучшего"; "Боль пройдёт. Время лечит... Это опыт 🤗🤗🤗"; "Жизнь продолжается все будет хорошо , есть такая поговорка, после дождя будет радуга!"; "Алиночка, вы молодая, красивая, умная девушка! Вы обязательно будете счастливы!".
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