Алина Гросу после громкой новости о своем разводе поделилась яркими кадрами своего нового проекта

Украинская певица, которая недавно привлекла к себе внимание СМИ, признавшись, что развелась с мужем всего через год после свадьбы, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В этом году Гросу решила попробовать себя в роли актрисы и приняла участие в съемках сериала «В плену у прошлого». Съемки подошли к концу, и звезда поделилась целой серией фото и видео с площадки, на которых она позирует в компании своих коллег. На одном из видео в руках у певицы можно увидеть большой букет.

«Спасибо всей большой-пребольшой и прекрасной команде нашего сериала, что я стала его частью я счастлива! Спасибо вам за каждый съёмочной день, за каждое его мгновение, спасибо что рядом с вами я все ещё многому учусь!», - написала Гросу.

Поклонники певицы тут же принялись комментировать ее пост.

«Ваши старания даром не проходят! Я уверенна, что фильм будет классным», «Алина, вы правда с мужем развелись?», «Алиночка, ты красотка!», «вы такая милая на первом видео, так и хочется вас крепко - крепко обнять», «как атмосферно с нетерпением буду ждать этот сериал», - пишут люди.

Отметим, что летом 2019 году года известная украинка вышла замуж за молодого московского бизнесмена Александра Комкова.

В интервью журналистам "ЖВЛ" на канале "1+1" певица призналась, что проблемы начались после свадьбы. А в конце осени 2019 года стало еще хуже, и декабре муж попросил пожить отдельно друг от друга.

Алина до сих пор не может прийти в себя, ведь она надеялась выйти замуж один раз и на всю жизнь. А в итоге пара развелась.

Напомним, Алина Гросу развелась через год после роскошной свадьбы, скандальные подробности.

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