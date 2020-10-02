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Доллар и евро ушли вверх, в НБУ озвучили новый курс валют: что будет с гривной

Стало известно, какие цифры ждут украинцев уже сегодня в обменниках.

Об этом говорится на официальном портале Национального банка.

Так, государственный регулятор решил повысить курсы доллара и евро по отношению к гривне.

По сравнению с 30 сентября, сегодня курс доллара в Украине вырос на 2 копейки.

Что касается курса евро, то его Национальный банк повысил на 17 копеек по сравнению с вчерашним днем.

Согласно данным, опубликованным на сайте НБУ, курс валют на сегодня, 2 октября, установлен на следующем уровне:

$100 – 2833,43 (1 октября – 2831,05);

100 EUR – 3332,82 (1 октября – 3316,43)

Новое ужесточение карантина, что изменится с 5 октября: "Запрещено..."

Украинцев предупредили об очередном ужесточении карантина.

Об этом в своем Facebook рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, новый раздел на карантинные зоны в Украине начнет действовать уже с 5 октября 2020 года.

По решению Государственной комиссии, в красную зону карантина попали Тернополь и Канев.

Стоит отметить, что в красной зоне, согласно законодательства, действуют следующие ограничения: в населенных пунктах запрещается работа общественного транспорта, закрываются рестораны, ТЦ и учебные заведения.

Что касается столицы Украины, то Киев, по решению Госкомиссии, остается в желтой зоне карантина.

В Киеве все также нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства (+ ограничения "зеленой" зоны).

Подытоживая, Олег Немчинов добавил, что такие ограничительные меры официально вступают в силу на следующие 14 дней.

Украинцы будут получать повышенные зарплаты, в Минфине сделали заявление: "48% от средней..."

Первый замминистра финансов Украины Денис Улютин прокомментировал ситуацию с повышением минимальной зарплаты в Украине.

Как отметил политик, минимальная зарплата 6000 грн - это 48% от средней зарплаты по экономике. Кроме того, средняя заработная плата отошла от такого размера.

Улютин заявил, что 6000 гривен - это лишь ориентир для нижнего звена выплат, а таких сотрудников, получающих "минималку" не очень много.

Замминистра напомнил, что министерство, в рамках программы компенсации потерь по частичной безработице в результате китайского вируса, определило - для участия человек за полгода до пандемии обязан был платить единый социальный взнос, который касается Фонда по безработице.

Напомним, повышение минимальной зарплаты, Рада вынесла вердикт, который многое изменит.

Как Politeka писала, минималка 6,5 тысяч гривен, глава НБУ предупредил украинцев о рисках.

Также Politeka сообщала, что повышение минимальной зарплаты: появилось важное предупреждение.