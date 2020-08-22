Стало известно, что будет с экономикой после повышения минималки

Об этом пишет Капитал.

Уже с 1 сентября размер минимальной зарплаты будет повышен до 5000 гривен, и это будет первый этап роста размера выплаты.

Следующее повышение — на тысячу гривен с 1 января и на 500 гривен с 1 июля. Если все эти планы будут реализованы, то минималка меньше чем за год увеличится почти на 40% и достигнет 6500 гривен.

В НБУ уверены, что повышение минималки улучшит ее соотношение к средней зарплате. Более того, будет увеличен спрос на внутреннем рынке (хотя очевидно, что речь пойдет в первую очередь об узком сегменте товаров первой необходимости) и она поспособствует детенизации экономики.

Но некоторые экономисты предупреждают, что повышение минимальной зарплаты будет настоящим шоком для экономики. Бизнес поставят перед выбором, как обеспечить вынужденное увеличение оплаты труда: поднимать цены на свою продукцию, увольнять рабочих, выводить их в тень или отказываться от инвестиций, а пострадают больше всех малые и средние предприятия.

Вслед за минималкой повысятся и налоги для украинцев. Более того, не стоит забывать об инфляции. Если сейчас власть рассчитывает на более дешевые кредиты для бизнеса после повышения минималки, тогда как ускорение инфляции, наоборот, может спровоцировать увеличение процентных ставок.

«Стремительное повышение минимальной заработной платы в следующем году с соответствующими проинфляционными эффектами вместе с уже очевидной паузой в получении траншей от МВФ создают предпосылки для более быстрого и более решительного повышения [учетной] ставки», — предупреждают ведущие экономисты.

Но в НБУ рисков для высокой инфляции пока не видят. Более того, в регуляторе утверждают, что плюс 300 гривен к минималке в следующем месяце «практически не скажутся на общем уровне инфляции», а ценовой эффект от следующих повышений «будет существенно меньше, чем в 2017 году».

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