В Кабмине уже предупредили

Украинцев предупредили об очередном ужесточении карантина

Как передает Politeka.net, об этом в своем Facebook рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, новый раздел на карантинные зоны в Украине начнет действовать уже с 5 октября 2020 года.

По решению Государственной комиссии, в красную зону карантина попали Тернополь и Канев.

Стоит отметить, что в красной зоне, согласно законодательства, действуют следующие ограничения: в населенных пунктах запрещается работа общественного транспорта, закрываются рестораны, ТЦ и учебные заведения.

Что касается столицы Украины, то Киев, по решению Госкомиссии, остается в желтой зоне карантина.

В Киеве все также нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства (+ ограничения "зеленой" зоны).

Подытоживая, Олег Немчинов добавил, что такие ограничительные меры официально вступают в силу на следующие 14 дней.

Ранее мы сообщали, в Украине с 28 сентября, сроком на следующие две недели начало действовать новое эпидемиологическое зонирование.

В "красную" зону попали Тернополь и Бережаны Тернопольской области. Теперь здесь будут дополнительные ограничения, запрещены: пригородние и междугородние автобусы; работа кафе и ресторанов, кинотеатров; посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих эти услуги.

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