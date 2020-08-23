Глава НБУ назвал последствия и риски повышения минимальной зарплаты

По прогнозам главы НБУ Кирилла Шевченко, повышение зарплаты с 4700 до 5 тысяч гривен почти не скажется на общем уровне инфляции. Он добавил, что повышение минимальной зарплаты поддержит внутренний спрос и, приведет к необратимым последствиям, ведь поддержит экономику на этапе восстановления.

Об этом он рассказал в интервью для издания РБК-Украина.

Комментируя поднятие минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривен, чиновник отметил, что сейчас из-за общего низкого спроса в условиях кризиса из-за китайского вируса, эффект на цены будет существенно меньше, чем в 2017 году.

"Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют довольно пессимистические ожидания и не прогнозируют рост продаж. В то же время повышение минималки поддержит внутренний спрос, а, соответственно, и экономику на этапе восстановления", – пояснил Шевченко, добавив, что НБУ, если будет влияние на инфляцию, будет сглаживать его монетарными методами.

Также ранее сообщалось, что НБУ решил изменить тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний для банков, у которых нет статуса уполномоченного.

В пресс-службе объяснили, что было отменено разграничение платы по номиналам банкнот и разменных монет, и установлен единый размер тарифа за выдачу наличных — 0,4% от суммы выданной наличности.

Напомним, НБУ срочно предупредил о новой волне кризиса.

Как сообщала Politeka, Нацбанк массово выкупает валюту, украинцев добили курсом доллара на осень.

Также Politeka писала, что НБУ поймали на незаконных действиях, Верховный суд озвучил жесткий вердикт.