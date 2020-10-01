После того, как правительство заявило о повышении размера минимальной зарплаты, эксперты стали говорить о негативных последствиях для бизнеса, однако первый замминистра финансов Украины Денис Улютин придерживается другого мнения

Как отметил политик, минимальная зарплата 6000 грн - это 48% от средней зарплаты по экономике. Кроме того, средняя заработная плата отошла от такого размера.

Улютин заявил, что 6000 гривен - это лишь ориентир для нижнего звена выплат, а таких сотрудников, получающих "минималку" не очень много, пишет thepage.ua.

Замминистра напомнил, что министерство, в рамках программы компенсации потерь по частичной безработице в результате китайского вируса, определило - для участия человек за полгода до пандемии обязан был платить единый социальный взнос, который касается Фонда по безработице.

Как оказалось, большинство выплат были меньше 4700 грн, так как люди платят налоги на такую сумму и их трудоустраивают официально, выплачивая указанную зарплату.

Таким образом, сотрудники задействованы в так называемой скрытой занятости. Только в старости такие пенсионеры будут получать выплаты из расчета не своей реальной зарплаты, а с указанной в официальных документах.

В результате получается, что минимальная зарплата в размере 6000 гривен должна наоборот вывести экономику из тени и служить стимулом для этого.

Напомним, аналитик Дмитрий Яблоновский заявил, что после увеличения "минималки" работодатель будет обязан увеличить зарплаты, но если спроса на продукцию нет, то ему негде взять деньги.

В результате работодатели или поднимут цены на свой товар, или уменьшат реальную зарплату, или будут сокращать работников.

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