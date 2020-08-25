Верховная Рада на внеочередной сессии 25 августа рассмотрела вопрос повышения размера минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен

"За" проголосовали 326 депутатов, решение принято.

Инициированный президентом законопроект №3963 стал первым вопросом в повестке дня.

Документом предусмотрено повысить размер минимальной заработной платы и установить ее уже с 1 сентября 5 тыс. грн в месячном размере (рост на 5,86%) и два альтернативных ему проекта. На сегодня минимальная зарплата в Госбюджете-2020 заложена на уровне 4723 грн.

Как сказано в пояснительной записке, дополнительные расходы на повышение «минималки» и должностных окладов планируется покрыть за счет экономии на обслуживании госдолга.

3,5 млрд грн — такая дополнительная сумма якобы высвободилась из-за отклонения фактического курса от прогнозного, т.е. учитывавшегося при верстке бюджета.

Кроме того, планируется увеличить плановые налоговые поступления на 541,3 млн грн: 80 млн грн намерены дополнительно собрать от «внутреннего» НДС и на 461,3 млн грн увеличить план поступлений от НДФЛ.

Повышение минимальной зарплаты в Украине до 5000 грн с 1 сентября приведет к увеличению пенсий у 1,5 млн пенсионеров, которые получают минимальные выплаты.

Отметим, что такое внезапное повышение зарплат настораживает бизнес и экономических экспертов.

Аналитики уже предупредили, что увеличение зарплат, не поддержанное соответствующим ростом производительности, может обернуться ростом цен, и в результате простые украинцы только проиграют.

Кроме того, отмечается, что такой опрометчивый шаг может привести к росту кредитных ставок.

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