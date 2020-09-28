Один из судей кулинарного проекта "МастерШеф", Владимир Ярославский, огорошил печальной новостью
Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм шеф-повар сообщил официальную информацию от телеканала СТБ о переносе нового выпуска, который должен был состояться 26 сентября, на другую дату (3 октября) в связи с днем траура в Украине.
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«Оказалось гораздо проще чем я думал раньше - без отжиманий, тёрок и расползающихся результатов», - отметил повар.
Для этого блюда понадобится:
240г цуккини
25г листья шпината
30г молодой белый лук (можно заменить на репчатый)
1 яйцо
35 г муки
4г соли
Повар также отметил, что в рецепт можно добавить петрушки, укропа и даже молотого чёрного перца по желанию.
Для приготовления оладий необходимо нарезанный произвольно цуккини, репчатый лук, зелень и шпинат измельчить в блендере с плоскими лопастями. Ярославский предупредил, что делать это надо только до мелких кусочков, а не до «состояния смузи».
Напомним, судья "Мастер Шеф" раскрыл ключевую хитрость приготовления блюд из овощей.
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