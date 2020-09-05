Победитель украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко порадовал любителей сладенького новым рецептом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Клопотенко опубликовал рецепт из своего детства. По его словам, мама всегда пекла сырный меренговый пирог, вкус которого возвращает его в восьмилетний возраст.

Для приготовления вам понадобится:

5 яиц,

стакан сахара,

100 гр сливочного масла,

250 гр муки,

2 ст. л. сметаны,

1 ч. л. разрыхлителя,

персики

500 гр творога.

Два желтка нужно смешать с половиной стакана сахара, сливочным маслом и сметаной, добавить разрыхлитель и муку. Муку следует добавлять постепенно, замешивая тесто. Отдельно нужно взбить творог со второй половиной стакана сахара и тремя желтками.

Тесто нужно раскатать, залить слоем сыра и отправить в духовку на 20-30 минут. Выпекать при 180 градусах, используя верхний и нижний нагрев.

Пока пирог готовится, нужно взбить 5 белков с сахаром до густой пены, чтобы получилась меренга. На готовый пирог нужно выложить персики и залить их меренгой. Переведите температуру на 160 градусов и отправьте пирог в духовку еще на 10 минут.

Поклонники Клопотенко пришли в восторг от рецепта.

«И я захотела такого пирога и вспомнить вкус детства. Спасибо», «Так и хочется также испечь такой пирог», «Чудесный рецепт. Забираю», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Клопотенко поделился рецептом простых и вкусных пельменей: "Главный секрет...".

Как сообщала Politeka, Клопотенко поделился рецептом острой капусты по-корейски: «Остановиться невозможно».

Также Politeka писала, что Клопотенко поделился рецептом нежного торта: "За уши не оттянешь".