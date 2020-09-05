Победитель украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко порадовал любителей сладенького новым рецептом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Клопотенко опубликовал рецепт из своего детства. По его словам, мама всегда пекла сырный меренговый пирог, вкус которого возвращает его в восьмилетний возраст.
Для приготовления вам понадобится:
- 5 яиц,
- стакан сахара,
- 100 гр сливочного масла,
- 250 гр муки,
- 2 ст. л. сметаны,
- 1 ч. л. разрыхлителя,
- персики
- 500 гр творога.
Два желтка нужно смешать с половиной стакана сахара, сливочным маслом и сметаной, добавить разрыхлитель и муку. Муку следует добавлять постепенно, замешивая тесто. Отдельно нужно взбить творог со второй половиной стакана сахара и тремя желтками.
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Тесто нужно раскатать, залить слоем сыра и отправить в духовку на 20-30 минут. Выпекать при 180 градусах, используя верхний и нижний нагрев.
Пока пирог готовится, нужно взбить 5 белков с сахаром до густой пены, чтобы получилась меренга. На готовый пирог нужно выложить персики и залить их меренгой. Переведите температуру на 160 градусов и отправьте пирог в духовку еще на 10 минут.
Поклонники Клопотенко пришли в восторг от рецепта.
«И я захотела такого пирога и вспомнить вкус детства. Спасибо», «Так и хочется также испечь такой пирог», «Чудесный рецепт. Забираю», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Клопотенко поделился рецептом простых и вкусных пельменей: "Главный секрет...".
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