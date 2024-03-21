19.03.2024 г. во время осуществления экоинспекторами рейдовых мероприятий неподалеку от г. Шостка был обнаружен поруб 66 деревьев породы вяз, акация, сосна.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Среди срубленных деревьев есть деревья как сырорастущие, так и ветровальные и сухостойкие. Посадка, в которой зафиксирован поруб, находится в 100 метрах от железнодорожного пути. Лиц, осуществлявших вырубку, на месте обнаружено не было.

Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Сумской области была безотлагательно вызвана следственная оперативная группа на место происшествия. Продолжаются следственные действия. Ориентировочный размер нанесенного государству ущерба составляет более 800 тыс. грн.