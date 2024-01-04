Несколько лет назад Госэкоинспекцией Центрального округа неоднократно проводились проверки коммунального предприятия «ЧЕЛУАШ» Черкасского городского совета.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

По результатам проверок, установлен факт превышения ГДС загрязняющих веществ в Кременчугском водохранилище по взвешенным веществам, БСК5, ХСК, сульфатам, сухому остатку, азоту аммонийному, нитрит-ионам, нитрат-ионам, фосфатам, хлорид-ионам, железу, ани. Соответственно, произведенная расчет размера ущерба и данному предприятию предъявлена ​​претензия для добровольного возмещения.

Поскольку убытки в добровольном порядке предприятием не уплачены, Госэкоинспекция была вынуждена обратиться в суд с соответствующим иском о взыскании средств.

Хозяйственный суд Черкасской области поддержал законные требования Госэкоинспекции (решение от 26.04.2023 г. по делу 925/706/21).

В результате, КП «ЧЕЛУАШ» Черкасского городского совета в конце декабря 2023 возместило ущерб, причиненный окружающей среде в размере 440555,64 гривен за превышение предельно допустимого сброса в ливневых водах.