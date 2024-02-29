Определенные факторы, такие как возраст и пробег, обычно влияют на стоимость подержанного автомобиля; однако это справедливо не для всех моделей.

Углубленный анализ Volkswagen Passat, очень популярного подержанного автомобиля в Украине, выявил среднегодовую амортизацию 8,76%. Например, ожидается, что Passat 2010 года по цене 10 650 долларов снизится до 9 718 долларов в течение года.

Стоит отметить, что стратегии конкурентного ценообразования, принятые продавцами подержанных автомобилей, могут противодействовать этой тенденции.

Внешние факторы, такие как изменения в законодательстве, стоимость топлива и обменные курсы, также могут влиять на цены на автомобили. Когда покупатели рассматривают подержанные автомобили, они отдают приоритет таким факторам, как состояние автомобиля, пробег и год выпуска.

Интересно, что уровень оснащения минимально влияет на стоимость при перепродаже, хотя разница в цене между базовыми и топовыми моделями все же существует.

Удивительно, но Daewoo Lanos лидирует по сохранению стоимости, испытывая ежегодную амортизацию всего на 2,80%, что связано с его снятым с производства статусом, где год выпуска играет минимальную роль.

Состояние, а не возраст, существенно влияет на цену модели. В топ-30 подержанных автомобилей с наименьшим годовым износом вошли различные бюджетные и среднебюджетные модели, при этом автомобили класса люкс, особенно бизнес-класса, имеют тенденцию обесцениваться быстрее. Примечательно, что среди электромобилей выделяется Nissan Leaf, ежегодно теряющий в стоимости при перепродаже 10,18%.

Таким образом, на украинском рынке подержанных автомобилей наблюдаются разнообразные тенденции амортизации, на которые влияют факторы, помимо возраста и пробега, при этом некоторые модели сохраняют свою стоимость лучше, чем другие.

Авторынок

ТОП-30 подержанных авто по минимальному ежегодному снижению цены:

  • Daewoo Lanos — 2,80%.
  • Mitsubishi Lancer — 5,73%.
  • Ford Fusion US — 6,36%.
  • Opel Zafira — 6,68%.
  • Hyundai Tucson — 6,95%.
  • Skoda Fabia — 6,97%.
  • Volkswagen Jetta — 7,06%.
  • Volkswagen Touran — 7,10%.
  • Volkswagen Tiguan — 7,29%.
  • Ford Focus — 7,30%.
  • Toyota RAV4 — 7,45%.
  • Mazda 3 — 7,52%.
  • Chevrolet Aveo — 7,55%.
  • Skoda Octavia — 7,61%.
  • Volkswagen Golf — 7,96%.
  • Opel Astra — 8,04%.
  • Renault Scenic — 8,10%.
  • Nissan Qashqai — 8,44%.
  • Mazda 6 — 8,69%.
  • Volkswagen Passat — 8,76%.
  • Renault Megane — 8,83%.
  • Hyundai Sonata — 9,07%.
  • Toyota Camry — 9,09%.
  • BMW X5 — 9,20%.
  • Audi A4 — 9,24%.
  • BMW 5 Series — 9,50%.
  • Mitsubishi Outlander — 9,78%.
  • BMW 3 Series — 9,98%.
  • Nissan Leaf — 10,18%.
  • Mercedes-Benz E-Class — 10,88%.

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