Определенные факторы, такие как возраст и пробег, обычно влияют на стоимость подержанного автомобиля; однако это справедливо не для всех моделей.
Углубленный анализ Volkswagen Passat, очень популярного подержанного автомобиля в Украине, выявил среднегодовую амортизацию 8,76%. Например, ожидается, что Passat 2010 года по цене 10 650 долларов снизится до 9 718 долларов в течение года.
Стоит отметить, что стратегии конкурентного ценообразования, принятые продавцами подержанных автомобилей, могут противодействовать этой тенденции.
Внешние факторы, такие как изменения в законодательстве, стоимость топлива и обменные курсы, также могут влиять на цены на автомобили. Когда покупатели рассматривают подержанные автомобили, они отдают приоритет таким факторам, как состояние автомобиля, пробег и год выпуска.
Интересно, что уровень оснащения минимально влияет на стоимость при перепродаже, хотя разница в цене между базовыми и топовыми моделями все же существует.
Удивительно, но Daewoo Lanos лидирует по сохранению стоимости, испытывая ежегодную амортизацию всего на 2,80%, что связано с его снятым с производства статусом, где год выпуска играет минимальную роль.
Состояние, а не возраст, существенно влияет на цену модели. В топ-30 подержанных автомобилей с наименьшим годовым износом вошли различные бюджетные и среднебюджетные модели, при этом автомобили класса люкс, особенно бизнес-класса, имеют тенденцию обесцениваться быстрее. Примечательно, что среди электромобилей выделяется Nissan Leaf, ежегодно теряющий в стоимости при перепродаже 10,18%.
Таким образом, на украинском рынке подержанных автомобилей наблюдаются разнообразные тенденции амортизации, на которые влияют факторы, помимо возраста и пробега, при этом некоторые модели сохраняют свою стоимость лучше, чем другие.
ТОП-30 подержанных авто по минимальному ежегодному снижению цены:
- Daewoo Lanos — 2,80%.
- Mitsubishi Lancer — 5,73%.
- Ford Fusion US — 6,36%.
- Opel Zafira — 6,68%.
- Hyundai Tucson — 6,95%.
- Skoda Fabia — 6,97%.
- Volkswagen Jetta — 7,06%.
- Volkswagen Touran — 7,10%.
- Volkswagen Tiguan — 7,29%.
- Ford Focus — 7,30%.
- Toyota RAV4 — 7,45%.
- Mazda 3 — 7,52%.
- Chevrolet Aveo — 7,55%.
- Skoda Octavia — 7,61%.
- Volkswagen Golf — 7,96%.
- Opel Astra — 8,04%.
- Renault Scenic — 8,10%.
- Nissan Qashqai — 8,44%.
- Mazda 6 — 8,69%.
- Volkswagen Passat — 8,76%.
- Renault Megane — 8,83%.
- Hyundai Sonata — 9,07%.
- Toyota Camry — 9,09%.
- BMW X5 — 9,20%.
- Audi A4 — 9,24%.
- BMW 5 Series — 9,50%.
- Mitsubishi Outlander — 9,78%.
- BMW 3 Series — 9,98%.
- Nissan Leaf — 10,18%.
- Mercedes-Benz E-Class — 10,88%.
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