Обесценивание популярных моделей автомобилей в Украине меняется с течением времени, при этом на некоторые из них ежегодно наблюдается лишь незначительное снижение цен на вторичном рынке.

Определенные факторы, такие как возраст и пробег, обычно влияют на стоимость подержанного автомобиля; однако это справедливо не для всех моделей.

Углубленный анализ Volkswagen Passat, очень популярного подержанного автомобиля в Украине, выявил среднегодовую амортизацию 8,76%. Например, ожидается, что Passat 2010 года по цене 10 650 долларов снизится до 9 718 долларов в течение года.

Стоит отметить, что стратегии конкурентного ценообразования, принятые продавцами подержанных автомобилей, могут противодействовать этой тенденции.

Внешние факторы, такие как изменения в законодательстве, стоимость топлива и обменные курсы, также могут влиять на цены на автомобили. Когда покупатели рассматривают подержанные автомобили, они отдают приоритет таким факторам, как состояние автомобиля, пробег и год выпуска.

Интересно, что уровень оснащения минимально влияет на стоимость при перепродаже, хотя разница в цене между базовыми и топовыми моделями все же существует.

Удивительно, но Daewoo Lanos лидирует по сохранению стоимости, испытывая ежегодную амортизацию всего на 2,80%, что связано с его снятым с производства статусом, где год выпуска играет минимальную роль.

Состояние, а не возраст, существенно влияет на цену модели. В топ-30 подержанных автомобилей с наименьшим годовым износом вошли различные бюджетные и среднебюджетные модели, при этом автомобили класса люкс, особенно бизнес-класса, имеют тенденцию обесцениваться быстрее. Примечательно, что среди электромобилей выделяется Nissan Leaf, ежегодно теряющий в стоимости при перепродаже 10,18%.

Таким образом, на украинском рынке подержанных автомобилей наблюдаются разнообразные тенденции амортизации, на которые влияют факторы, помимо возраста и пробега, при этом некоторые модели сохраняют свою стоимость лучше, чем другие.

ТОП-30 подержанных авто по минимальному ежегодному снижению цены:

Daewoo Lanos — 2,80%.

Mitsubishi Lancer — 5,73%.

Ford Fusion US — 6,36%.

Opel Zafira — 6,68%.

Hyundai Tucson — 6,95%.

Skoda Fabia — 6,97%.

Volkswagen Jetta — 7,06%.

Volkswagen Touran — 7,10%.

Volkswagen Tiguan — 7,29%.

Ford Focus — 7,30%.

Toyota RAV4 — 7,45%.

Mazda 3 — 7,52%.

Chevrolet Aveo — 7,55%.

Skoda Octavia — 7,61%.

Volkswagen Golf — 7,96%.

Opel Astra — 8,04%.

Renault Scenic — 8,10%.

Nissan Qashqai — 8,44%.

Mazda 6 — 8,69%.

Volkswagen Passat — 8,76%.

Renault Megane — 8,83%.

Hyundai Sonata — 9,07%.

Toyota Camry — 9,09%.

BMW X5 — 9,20%.

Audi A4 — 9,24%.

BMW 5 Series — 9,50%.

Mitsubishi Outlander — 9,78%.

BMW 3 Series — 9,98%.

Nissan Leaf — 10,18%.

Mercedes-Benz E-Class — 10,88%.

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