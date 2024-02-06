В ходе проведения мероприятий по предотвращению и выявлению административных правонарушений при несоблюдении или нарушении требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды на территории Дрогобычского района, в лесных охотничьих угодьях обнаружено незаконно добытое животное – самца лося, занесенного в Красную Книгу Украины.
Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
На место происшествия прибыли специалисты Государственной экологической инспекции во Львовской области, следственно-оперативная группа Дрогобычского РПП ГУНП во Львовской области, Госпотребслужба, лесная охрана и пользователь охотничьих угодий.
Нарушитель установлен и составлен административные протоколы в соответствии с КУоАП по статье 85 (Нарушение правил использования объектов животного мира, ч.2. «Повторное нарушение правил охоты (охота без надлежащего на то разрешения, в запрещенных местах, в запрещенное время, запрещенными орудиями или способами, на запрещенных для добывания животных) или имеющее следствием добывания, уничтожения или ранения животных») и статьей 90 (Нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины или охраняемых в соответствии с международными договорами Украины, или которые внесены в перечень редких видов животных и растений, или имеющие особую научную, природоохранную и иную ценность, или находящиеся под угрозой исчезновения на соответствующей территории),Ч. 2.
Согласно Постановлению № 1030 от 07.11.2012 «О размере компенсации за незаконное добычу, уничтожение или повреждение видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, также за уничтожение или ухудшение среды их пребывания (роста) с изменениями, специалистами Государственной экологической инспекции во Львовской области проведен расчет размера ущерба, причиненного вследствие нарушения законодательства в области охотхозяйства и охоты на сумму 130 000 грн.
Материалы дела направлены в Дрогобычский РИН ГУНП во Львовской области для проведения следственных действий.