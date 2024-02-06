В ходе проведения мероприятий по предотвращению и выявлению административных правонарушений при несоблюдении или нарушении требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды на территории Дрогобычского района, в лесных охотничьих угодьях обнаружено незаконно добытое животное – самца лося, занесенного в Красную Книгу Украины.



Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

На место происшествия прибыли специалисты Государственной экологической инспекции во Львовской области, следственно-оперативная группа Дрогобычского РПП ГУНП во Львовской области, Госпотребслужба, лесная охрана и пользователь охотничьих угодий.