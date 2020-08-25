Важные тонкости, которые кардинально меняют все

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился секретами приготовления блюд из овощей

Как передает Politeka.net, на своей странице в «Инстаграм» повар рассказал о тонкостях, которые полностью веганские блюда могут превратить в кулинарные шедевры.

Главным правилом, по словам Ярославского является то, что овощи должны быть хорошо обжарены.

«Овощи должны быть красиво и хорошо обжарены - это уже сразу другой продукт. Как для пюре так и просто для рагу и использования целиком. Для понимания - сырой лук и хорошо обжаренный», - пишет повар.

Также он советует использовать различные растительные масла - от оливкового до «экзотических» кунжутного, масла лесного или грецкого ореха.

К овощам стоит добавлять пряности и специи. Можно использовать как и готовые смеси, так и отдельные ароматы - кардамон, зира, корица.

Ярославский советует добавлять всевозможные пряные травы:

розмарин, тимьян, я очень люблю свежий эстрагон. Пюре из укропа очень вкусно и пюре из петрушки необычное. Зелень фенхеля - похожа на укроп но сладковатая.

«Ещё одна хитрость при приготовлении овощей - соевый соус. Настоящий ферментированный продукт, даст вам непередаваемое ощущение полноты вкуса, так как богат природным «умами» и очень понятен и доступен», - отмечает судья "Мастер Шеф".

Еще несколько важных советов от Владимира Ярославского:

Используйте водоросли.

Не забывайте про цедры и сок цитрусовых.

Все азиатские ароматы вкусы очень хорошо работают с овощами.

Если меняете продукты животного происхождения на растительные- подбираете «прохожий» по составу и текстурам аналог - например сливочное масло легко заменить кокосовым.

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