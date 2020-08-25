Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился секретами приготовления блюд из овощей
Как передает Politeka.net, на своей странице в «Инстаграм» повар рассказал о тонкостях, которые полностью веганские блюда могут превратить в кулинарные шедевры.
Главным правилом, по словам Ярославского является то, что овощи должны быть хорошо обжарены.
«Овощи должны быть красиво и хорошо обжарены - это уже сразу другой продукт. Как для пюре так и просто для рагу и использования целиком. Для понимания - сырой лук и хорошо обжаренный», - пишет повар.
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Также он советует использовать различные растительные масла - от оливкового до «экзотических» кунжутного, масла лесного или грецкого ореха.
К овощам стоит добавлять пряности и специи. Можно использовать как и готовые смеси, так и отдельные ароматы - кардамон, зира, корица.
Ярославский советует добавлять всевозможные пряные травы:
розмарин, тимьян, я очень люблю свежий эстрагон. Пюре из укропа очень вкусно и пюре из петрушки необычное. Зелень фенхеля - похожа на укроп но сладковатая.
«Ещё одна хитрость при приготовлении овощей - соевый соус. Настоящий ферментированный продукт, даст вам непередаваемое ощущение полноты вкуса, так как богат природным «умами» и очень понятен и доступен», - отмечает судья "Мастер Шеф".
Еще несколько важных советов от Владимира Ярославского:
- Используйте водоросли.
- Не забывайте про цедры и сок цитрусовых.
- Все азиатские ароматы вкусы очень хорошо работают с овощами.
- Если меняете продукты животного происхождения на растительные- подбираете «прохожий» по составу и текстурам аналог - например сливочное масло легко заменить кокосовым.
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