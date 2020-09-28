Один із суддів кулінарного проекту "МастерШеф", Володимир Ярославський, приголомшив сумною новиною

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram шеф-кухар повідомив офіційну інформацію від телеканалу СТБ про перенесення нового випуску, який повинен був відбутися 26 вересня, на іншу дату (3 жовтня) у зв'язку з днем жалоби в Україні.

"Співчуваю сім'ям загиблих. Дуже шкода людей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні 25 вересня в Харківській області розбився військовий літак з молодими курсантами та інструктором на борту. З 27 осіб (включаючи екіпаж) вижив тільки один - 20-річний В'ячеслав Золочевський, який вчасно вистрибнув з палаючого літака.

До речі, в цьому випуску вперше в шоу повинні були взяти участь представники українського шоубізу: MONATIK і Настя Каменських.

Користувачі прокоментували перенесення п'ятого ефіру "МастерШеф", висловивши слова підтримки:

"І це правильно. Співчуваю родинам загиблих. Шоу може почекати"

"Шкода хлопців ..вся життя попереду .вічна пам'ять 😞"

"Співчуваю...😢😢😢"

"Жахлива трагедія!!! Бідні діти !!! Рідним і близьким глибокі співчуття"

"Володимир я повністю згодна з вами і рішенням ваших колег перенести шоу передачу у зв'язку з трауром через загиблих хлопців... Це горе і ніякі слова не зможуть вгамувати біль, який відчувають їхні рідні"