Один із суддів кулінарного проекту "МастерШеф", Володимир Ярославський, приголомшив сумною новиною
Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram шеф-кухар повідомив офіційну інформацію від телеканалу СТБ про перенесення нового випуску, який повинен був відбутися 26 вересня, на іншу дату (3 жовтня) у зв'язку з днем жалоби в Україні.
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"Виявилося набагато простіше ніж я думав раніше - без віджимань, терок і результатів, що розповзаються", - зазначив кухар.
Для цієї страви знадобиться:
240г цукіні
25г листя шпинату
30г молодий білий лук (можна замінити на ріпчасту)
1 яйце
35 г борошна
4г солі
Кухар також зазначив, що в рецепт можна додати петрушки, кропу і навіть меленого чорного перцю за бажанням.
Для приготування оладок необхідно нарізаний довільно цукіні, ріпчасту цибулю, зелень і шпинат подрібнити в блендері з плоскими лопатями. Ярославський попередив, що робити це треба тільки до дрібних шматочків, а не до «стану смузі».
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