В Украине определенная категория может получить выплаты в размере от 2 до 30 тысяч гривен.

Украинцам предоставят возможность улучшить свое финансовое положение, предоставляя от 2 до 30 тысяч гривен материальную помощь. Размер этого пособия будет установлен индивидуально в зависимости от конкретной ситуации, в которой находится заявитель. Согласно информации , размещенной на странице Счастинского городского сообщества в Facebook, программа поддержки охватывает ВПЛ, которые находятся на контролируемой правительством Украины территории и переместились после 24 февраля 2022 года. Размер материальной помощи будет определен специальной комиссией, учитывающей сложность проблемы каждого заявителя. В общем, программа предусматривает следующие суммы:

2000 гривен для лиц старше 18 лет;

3000 гривен для детей в возрасте до 18 лет;

5000 гривен для лиц с инвалидностью;

до 30 000 гривен для лиц с онкологическими заболеваниями.

Для получения финансовой помощи заявитель должен предоставить копии документов, таких как справка ВПЛ, паспорт, ИНН, свидетельство о рождении детей, справка об инвалидности от МСЭК, а также выписка из "ПриватБанка" или "Ощадбанка" с реквизитами открытого счета карты.

Процедура получения помощи предусматривает: перед подачей документов необходимо заполнить онлайн-форму . Затем документы можно предоставить по адресу: г. Днепр, ул. Калнышевского, 27к в будни с 10:30 до 14:30. Перед отправкой документов заявитель должен связаться со специалистом по телефону: 0681141377.

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