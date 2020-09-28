Один из судей кулинарного проекта "МастерШеф", Владимир Ярославский, огорошил печальной новостью

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм шеф-повар сообщил официальную информацию от телеканала СТБ о переносе нового выпуска, который должен был состояться 26 сентября, на другую дату (3 октября) в связи с днем траура в Украине.

"Сочувствую семьям погибших. Очень жаль людей", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне 25 сентября в Харьковской области разбился военный самолет с молодыми курсантами и инструктором на борту. Из 27 человек (включая экипаж) выжил только один - 20-летний Вячеслав Золочевский, вовремя выпрыгнувший из горящего самолета.

Пользователи прокомментировали перенос пятого эфира "МастерШеф", выразив слова поддержки:

"И это правильно. Соболезную семьям погибших. Шоу может подождать"

"Жаль парней ..вся жизнь впереди .вечная память 😞"

"Соболезную...😢😢😢"

"Ужасная трагедия!!! Бедные дети !!! Родным и близким глубокие соболезнования"

"Владимир я полностью согласна с вами и решением ваших коллег перенести шоу передачу в связи с трауром из-за погибших ребят... Это горе и никакие слова не смогут утолить боль, которую испытывают их родные"