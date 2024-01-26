На улицах, во дворах, на предприятиях и заводах Украины расположено около миллиона китайских камер, собранная ими информация направляется на серверы в Китае. Китайские компании обязаны передавать правительству всю необходимую информацию для "контрразведывательной деятельности". Кроме того, эти камеры очень уязвимы – их очень легко взломать.

Недавно "Схеми" (проект Радио Свобода) рассказали, что тысячи систем видеонаблюдения с российским программным обеспечением Trassir по всей Украине, установленные на улицах городов, на государственных и частных объектах, годами могли передавать данные на серверы в Москве

На первом месте по распространенности – изделия китайской компании Hikvision. На втором месте – Dahua, тоже Китай. Импорт продукции обеих компаний в США запрещен, потому что это "чревато для национальной безопасности".

В Украине они внесены в список "международных спонсоров войны". Но китайские системы видеонаблюдения не запрещены к продаже и продолжают функционировать по всей Украине. Из-за сравнительной дешевизны, именно их массово предпочитают украинцы для бытового использования. К тому же, они распространены и на уровне государственных систем безопасности – в частности в программе "Безпечне місто".

Руские также активно сотрудничают с Китаем по производству дронов.

"Вчера поговорил с ребятами, которые плотно занимаются дронами и завозят их в Украину. По их мнению нас ждёт дроновый коллапс в феврале - марте. Руские посадили своих людей прямо на фабриках в Китае и собирают прямо там для себя. Меняют камеры на более лучшие, улучшают качество связи и тд.

На данный момент проблема чипов уже существует. Мы от туда забираем очень мало и в ближайшее время будет ещё меньше", - написал у себя в телеграм канале украинский военный Константин Прошинский "Дед".

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