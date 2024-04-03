В Украине разоблачили группу во главе с Артемом Шилом Как сообщает НАБУ, ему вменяют организацию схемы, по которой АО "Укрзализныця" закупало трансформаторы по завышенной в два раза цене. В течение 2022-2024 годов группа "заработала" на разнице 94,7 млн грн.

Источник в НАБУ сообщил, что по месту проживания Артема Шило и его супруги Ирины Шило (девичья фамилия Попова) был произведен обыск, изъяты крупные суммы средств в долларах США и евро, информационные носители, техника, а также криптокошельки, на которых могут быть значительные средства.

Также были обыски и по другим многочисленным объектам недвижимости, связанным с семейством Шило и его ближайшим окружением (фигурантами дела). Обыски прошли и на объектах, связанных с сетью салонов красоты 365 STUDIO (ООО "365 Студио"), которыми владеет Ирина Шило (Попова) и других объектах. Журналисты Bihus.Info еще в 2022 году показали размах бизнес-империи семейства Шило, объяснить которое он не смог.

Как отмечали журналисты, расцвет бизнеса супруги Шило также совпал с браком. Официально за десять лет, по состоянию на конец 2022 года, она заработала около 1 миллиона долларов. При этом периодически Ирина Шило жаловалась в Instagram на едва работающий бизнес, но открывает новые салоны красоты, вкладывая в них сотни тысяч долларов и ведет шикарную жизнь, выкладывая фото и видео в своем аккаунте. Но если до брака она имела несколько убыточных точек маникюра и менее 1 млн гривен на счете ФЛП, то после начала открывать один салон за другим, а через счет ФЛП ежегодно начали проходить суммы от одного до нескольких миллионов гривен.

Журналисты Bihus.Info показали, что бизнес супругов Шило номинально был оформлен на жену руководителя ДКИБ Эдуарда Крицына (позже его сменит Александр Климчук ), который в 2021 году покинул СБУ и стал директором по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци".

Некоторые фирмы были фиктивно оформлены в собственность водителя Шило – Александра Скуратова. На него также переписали фирму "365 бар", обеспечивающее работу баров в салонах Ирины Шило. В 2022 году Александра Скуратова оформили в "Укрзализныцю". Источник в НАБУ полагает, что детективы без труда докажут в суде связь между Артемом Шило, вливанию "грязных" денег от схем с "Укрзализныцей" в салоны красоты 365 STUDIO его супруги Ирины, водителя Александра Скуратова, который был номинальным владельцем бизнесов Ирины и Артема Шило и работал в "Укрзализныце".

В конце 2021 года в своем Instagram Ирина Попова показывала начало ремонта шикарного салона красоты на столичной Оболони, который закончился только в 2023 году. По разным оценкам только в ремонт, технику, оснащение салона было вложено от $500 тис. до 1 млн долларов США. Значительные средства были потрачены на рекламу и PR салона.

По словам источника в НАБУ, следствие полагает, что часть денег по схемам от закупки трансформаторов для "Укрзализныци" пошли на салоны красоты Ирины Поповой, поэтому не исключено, что счета салонов будут скоро арестованы, а их убыточная деятельность, без поддержки денег от коррупционных действий Артема Шило, будет прекращена.

Также правоохранители проверяют факты – не выводились ли средства супругов на неподконтрольную территорию Украины, в т.ч. во временно оккупированном Крыму, где родилась и ранее проживала Ирина Попова. После оккупации в 2014 году ее родители получили гражданство РФ, зарегистрировали бизнес и приобрели недвижимость в Крыму, однако происхождение средств вызывает вопросы.

Журналист Евгений Плинский, также напоминает, что Артем Шило работал в СБУ в команде генерала-предателя СБУ Андрея Наумова, арестованного в Сербии по подозрению в отмывании денег, но уже вышедшего на свободу.