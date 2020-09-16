Победительница "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом очередной сладости
Как сообщает Politeka.net, рецепт она опубликовала на своей странице в Инстаграм.
Глинская рассказала, как приготовить такое печенье. При этом она сообщила, что готовится такая вкуснятина просто.
"Доброе утро, друзья!😉 Решила с утра добавить красок новому дню! 🌈 Давайте сегодня приготовим печенье 🍪, одно из моих любимых, «Лимон-кокос»? 🍋🥥 Тесто для печенья готовится быстро, а выпекается менее 20 минут", – написала Елизавета.
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Необходимые продукты: 150 г муки
100 г сахара
1 яйцо (50 г)
цедра одного лимона
4 г разрыхлителя
50 г кокосовой стружки
100 г сливочного масла (помадки)
желтый краситель
сахарная пудра
Как приготовить печенье "Лимон-кокос":
Взбиваем размягченное сливочное масло с сахаром несколько минут: оно должно немного увеличиться в объеме и посветлеть.
В масляную помадку добавляем яйцо и продолжаем взбивать.
Соединяем все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, кокосовую стружку, цедру лимона, краситель (по желанию).
Готовое тесто оборачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на час.
Из остывшего теста формируем небольшие шарики, укладываем их на пергамент.
Печенье будет немного расти, поэтому необходимо оставить небольшое расстояние между шариками.
Посыпаем сахарной пудрой и выпекаем при температуре 160°С 15-17 минут.
"А вы какое печенье больше всего любите?", – спрашивает своих поклонников победительница "Мастер Шеф".
Напомним, что звезда "Мастер Шеф" Глинская раскрыла секрет фирменных блинчиков из кабачков.
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