Готовятся просто, на вкус – объедение!

Победительница "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом очередной сладости

Как сообщает Politeka.net, рецепт она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Глинская рассказала, как приготовить такое печенье. При этом она сообщила, что готовится такая вкуснятина просто.

"Доброе утро, друзья!😉 Решила с утра добавить красок новому дню! 🌈 Давайте сегодня приготовим печенье 🍪, одно из моих любимых, «Лимон-кокос»? 🍋🥥 Тесто для печенья готовится быстро, а выпекается менее 20 минут", – написала Елизавета.

Необходимые продукты: 150 г муки

100 г сахара

1 яйцо (50 г)

цедра одного лимона

4 г разрыхлителя

50 г кокосовой стружки

100 г сливочного масла (помадки)

желтый краситель

сахарная пудра

Как приготовить печенье "Лимон-кокос":

Взбиваем размягченное сливочное масло с сахаром несколько минут: оно должно немного увеличиться в объеме и посветлеть.

В масляную помадку добавляем яйцо и продолжаем взбивать.

Соединяем все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, кокосовую стружку, цедру лимона, краситель (по желанию).

Готовое тесто оборачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на час.

Из остывшего теста формируем небольшие шарики, укладываем их на пергамент.

Печенье будет немного расти, поэтому необходимо оставить небольшое расстояние между шариками.

Посыпаем сахарной пудрой и выпекаем при температуре 160°С 15-17 минут.

"А вы какое печенье больше всего любите?", – спрашивает своих поклонников победительница "Мастер Шеф".

Напомним, что звезда "Мастер Шеф" Глинская раскрыла секрет фирменных блинчиков из кабачков.

Как сообщала Politeka, Глинская раскрыла секрет фирменного борща с пампушками: «Пальчики оближешь».

Также Politeka писала, что Глинская раскрыла идеальный рецепт щербета: "Приготовить - проще простого!".