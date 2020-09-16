Судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский раскрыл секрет приготовления идеальных оладий из цуккини

Новым рецептом известный повар поделился на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Ярославский признался, что долго мучился с рецептом, который позволил бы сделать по-настоящему вкусные оладьи из цуккини, однако у него это наконец получилось.

«Оказалось гораздо проще чем я думал раньше - без отжиманий, тёрок и расползающихся результатов», - отметил повар.

Для этого блюда понадобится:

240г цуккини

25г листья шпината

30г молодой белый лук (можно заменить на репчатый)

1 яйцо

35 г муки

4г соли

Повар также отметил, что в рецепт можно добавить петрушки, укропа и даже молотого чёрного перца по желанию.

Для приготовления оладий необходимо нарезанный произвольно цуккини, репчатый лук, зелень и шпинат измельчить в блендере с плоскими лопастями. Ярославский предупредил, что делать это надо только до мелких кусочков, а не до «состояния смузи».

После этого нужно добавить остальные ингредиенты, перемешать и обжарить на антипригарной сковороде или на блиннице, накладывая продукт не сильно тонко но и не очень толстым слоем. Затем на среднем огне оладьи нужно обжарить до румяности с обеих сторон (по 3 минуты).

После этого повар рекомендует поставить оладьи в духовку на 5 минут или же продолжить жарить на сковороде, но уже под крышкой: по полторы минуты с обеих сторон.

«Подавайте со сметаной, греческим йогуртом, сыром Филадельфия, с яйцами пашот и с лососем - в общем - как ваша душа пожелает! Рекомендую при подаче поливать ароматными и вкусным оливковым маслом!», - подытожил повар.

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