Американская фитнес-модель Ана Чери повеселилась на отдыхе в новом бикини

Ана умеет привлечь аудиторию к своим постам в социальной сети Инстаграм. Девушка постоянно показывает себя в новых образах, рекламирует коллекцию своей спортивной одежды и показывает, как занимается в ней на природе.

Так как Ана предпочитает ленивый отдых и постоянно посещает пляж, на ее странице в социальной сети все больше ярких фото в бикини.

На одном из таких снимков Чери показала формы в новом купальнике черно-белого цвета с аккуратным принтом и забавными завязочками с розовыми кончиками на бедрах. Фитнес-модель показала себя с лучшей стороны, некоторые пользователи даже отметили, что она похудела.

«Body by Be More, Bikini от @fashionnova 🙌🏼💓 Тебе нравится форма? Вы куда-нибудь ходили весело отдыхать?», - написала модель под кадром.

Вот как реагируют фанаты:

«Целый подарок», «Священная бомба🔥🔥🔥», «Я люблю тебя, моя великолепная жена, все мое,» «Просто потрясная малышка😍😍😘», «Хорошее освещение отличное выражение .. Есть углеводы с хорошим отношением ...,» «Ты просто поражаешь, лебедка идеальная💐🥂,» «Ты можешь сказать мне, ты настоящая или инопланетянин 👽 ?? 😅👋😘😍», «Красивый пост, тоже ты великолепная😍», «❤️❤️ Как красиво)) !!», «Красивый малыш 😍❤️, «Вау .. ты худеешь. Выглядите потрясающе .. 😍😍».

Ранее Ана решила показать, как проводит время в роскошном отеле на солнечном курорте. Спортсменка, как правило, проводит время дома и не желает куда-либо выезжать, однако для отдыха с мужем всегда выбирает самые яркие места для отдыха.

В этот раз Ана рассказала, что она остановилась в сказочном месте, где сможет полюбоваться красивым пейзажем с великолепной погодой.

«Я думаю, что каждый должен знать, насколько безопасно было путешествовать на Мальдивы, я всегда была очень осторожна в эпоху вируса. В этой поездке мы все были проверены за 48 часов до взлета, что было проверено на билетной кассе и у выхода на посадку.

Последующие испытания и проверки температуры во время стоянки и при приземлении также прошли успешно. На Мальдивах каждое место, куда мы ходили, снова проверяли и давали дезинфицирующее средство для рук. Это место - рай, и обслуживание клиентов нереальное», - написала Ана под последним постом.

