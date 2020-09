Американська фітнес-модель Ана Чері повеселилася на відпочинку в новому бікіні

Ана вміє залучити аудиторію до своїх постів в соціальній мережі Instagram. Дівчина постійно показує себе в нових образах, рекламує колекцію свого спортивного одягу і показує, як займається в ній на природі.

Так як Ана вважає за краще ледачий відпочинок і постійно відвідує пляж, на її сторінці в соціальній мережі все більше яскравих фото в бікіні.

На одному з таких знімків Чері показала форми в новому купальнику чорно-білого кольору з акуратним принтом і кумедними завязочками з рожевими кінчиками на стегнах. Фітнес-модель показала себе з кращого боку, деякі користувачі навіть відзначили, що вона схудла.

"Body by Be More, Bikini від @fashionnova 🙌 🏼 💓 тобі подобається форма? Ви куди-небудь ходили весело відпочивати?» ,- написала модель під кадром.

Ось як реагують фанати:

"Цілий подарунок",» Священна бомба🔥 🔥 🔥«,» я люблю тебе, моя чудова дружина, все моє, "" просто приголомшлива Малятко😍 😍 😘», «гарне освітлення відмінний вираз .. Є вуглеводи з хорошим ставленням ...,» «Ти просто вражаєш💐 🥂, "" ти можеш сказати мені, ти справжня або інопланетянин 👽 ?? 😅 👋 😘 😍 ", » Гарний пост, теж ти чудова😍«,» ❤ ️ « ️ як красиво))!!", «Красивий малюк😍❤️, " Вау .. ти худнеш. Виглядайте приголомшливо .. 😍😍».

Раніше Ана вирішила показати, як проводить час в розкішному готелі на сонячному курорті. Спортсменка, як правило, проводить час вдома і не бажає куди-небудь виїжджати, проте для відпочинку з чоловіком завжди вибирає найяскравіші місця для відпочинку.

Цього разу Ана розповіла, що вона зупинилася в казковому місці, де зможе помилуватися красивим пейзажем з чудовою погодою.

«Я думаю, що кожен повинен знати, наскільки безпечно було подорожувати на Мальдіви, я завжди була дуже обережна в епоху вірусу. У цій поїздці ми всі були перевірені за 48 годин до зльоту, що було перевірено на квитковій касі і біля виходу на посадку.

Наступні випробування і перевірки температури під час стоянки і при приземленні також пройшли успішно. На Мальдівах кожне місце, куди ми ходили, знову перевіряли і давали дезінфікуючий засіб для рук. Це місце-рай, і обслуговування клієнтів нереальне», - написала Ана під останнім постом.

