І СУМНО І РАДІСНО✨ За все своє життя я ніколи не бувала у дитячих таборах. Але і через багато років я змогла відчути ту атмосферу. Це відбулося на @tanci1plus1 . Зустрічатися разом на репетиціях та після, жити за розкладом, а в дні ефірів навіть і харчуватися за розкладом😂 Я вдячна цьому проекту, що мала змогу випробувати себе та своє тіло, розкрити себе з різних сторін, про деякі з них я навіть не здогадувалась😏 Я познайомилася зі світом танців, з різними артистами та танцюристами і звісно, знайшла друзів в обличчі @gurych_yurii та @ona__nana 🔥 Окрім того, що вони мега талановиті танцівники, вони ще й неймовірні люди. Ми — весела трійця, що змогла пройти усі випробування з позитивом😂 З кожним ефіром я ставала все сильнішою і фізично і морально і я відчувала у собі потенціал рухатись далі, тому шкода було покинути проект так рано. Але це досвід і це вже перемога, що я пішла на цей проект. Я змогла довести, що наше тіло має невичерпний потенціал! Якщо хтось зможе взяти з мене приклад, я буду неймовірно щасливою❤️ Я вболіваю за кожного учасника і вже у цю неділю буду хвилюватися за кожну пару, але все ж трішкі більше за моїх фаворитив @the_hardkiss і @aram_dad 🙌🏼 Я дякую кожному, хто голосував за мене та підтримував біля екрнів. Я щиро вдячна всьому колективу @tanci1plus1 за уроки, натхнення і за вашу ВЕЛИКУ працю!