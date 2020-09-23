29-річна українська реперша Alyona Alyona здивувала прощальним постом після того, як покинула проект "Танці з зірками"

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала кадри з виснажливих тренувань у своєму мікроблозі в Instagram - те, що запам'яталося найбільше (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

На кадрах реперша відточувала майстерність зі своїм партнером Юрієм Гуричем: було і весело, і складно. На одному зі знімків змучена Alyona Alyona заснула прямо на паркеті.

"І сумно, і радісно✨ За все своє життя я ніколи не бувала в дитячих таборах. Але і через багато років я змогла відчути ту атмосферу. Це сталося на @tanci1plus1. Зустрічатися разом на репетиціях і після, жити за розкладом, а в дні ефірів навіть харчуватися за розкладом😂 я вдячна цьому проекту, що могла випробувати себе і своє тіло, розкрити себе з різних сторін", - поділилася зірка.

За словами реперші, з кожним ефіром вона ставала все сильнішою: і фізично, і морально. Alyona Alyona додала, що їй шкода залишати проект так рано, але те, що вона взяла участь - вже перемога.

Крім того, знаменитість розповіла, за кого вболіватиме найбільше, хто гідний перемоги на "Танцях з зірками": "Я вболіваю за кожного учасника і вже цієї неділі буду хвилюватися за кожну пару, але все ж трохи більше за моїх фаворитів @the_hardkiss і @aram_dad 🙌"

Колишні "колеги" Alyona Alyona по паркету кинулися коментувати її емоційний пост. Однією з перших висловилася фаворитка цього сезону - Санта Дімопулос. Її пара з Максом Леоновим з ефіру в ефір набирає завидну кількість балів і симпатій, що не дивно, адже співачка колись займалася танцями.

Також пост реперші прокоментували актор Арам Арзуманян і солістка "The Hardkiss" Юлія Саніна.

"Альонка, ти така крута ❤️ ми чекаємо тебе а неділю☺" - "на цьому тижні не зможу, але наступного буду ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ триматиму кулачки 💪"

"Оленка, сонечко наше!! ОБОЖНЮЄМО І ЛЮБИМО!! Все одно приїжджай до нас на ефіри!!❤ ️" - "обов'язково буду ще ❤️"

"Моє сонечко 💋 💋 💋 "

Звичайні користувачі також підтримали Alyona Alyona в коментарях:

"Олена...не сумуйте....зате у вас в проекті був найкльовіший партнер....і ви були дуже неординарною парою 😜 😜 "

"Танці були 🔥Шкода, що ви не продовжите участь - дивилася шоу тільки заради вас!"

"Не справедливо Альона повинна була залишитися! Яке це шоу тепер, це просто танці 😏"

"Найубогіший проект на каналі! Коли його закриють?!"

"Так схудла, молодець, не покидайте танцювати👍"

Нагадавши, на "Танцях з зірками" скандал після виходу Alyona Alyona: "Вам не соромно чуже місце займати?".

Також Politeka писала, що фаворитка ями з "танців з зірками" полонила ідеальною зовнішністю і заговорила про особисте: "розкриваю всі карти".