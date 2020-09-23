29-летняя украинская рэперша Alyona Alyona удивила прощальным постом после ухода из проекта "Танці з зірками"

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала кадры с изнурительных тренировок в своем микроблоге в Инстаграм - то, что запомнилось больше всего (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

На кадрах рэперша оттачивала мастерство со своим партнером Юрием Гуричем: было и весело, и сложно. На одном из снимков измученная Alyona Alyona уснула прямо на паркете.

"И грустно, и радостно✨ За всю свою жизнь я никогда не бывала в детских лагерях. Но и через много лет я смогла почувствовать ту атмосферу. Это произошло на @ tanci1plus1. Встречаться вместе на репетициях и после, жить по расписанию, а в дни эфиров даже питаться по расписанию😂 Я благодарна этому проекту, что могла испытать себя и свое тело, раскрыть себя с разных сторон", - поделилась звезда.

По словам рэперши, с каждым эфиром она становилась все сильнее: и физически, и морально. Alyona Alyona добавила, что ей жалко покидать проект так рано, но то, что она приняла участие - уже победа.

Кроме того, знаменитость рассказала, за кого будет болеть больше всего, кто достоин победы на "Танцях з зірками": "Я болею за каждого участника и уже в это воскресенье буду волноваться за каждую пару, но все же немного больше за моих фаворитов @the_hardkiss и @aram_dad 🙌🏼"

Бывшие "коллеги" Alyona Alyona по паркету кинулись комментировать ее эмоциональный пост. Одной из первых высказалась фаворитка этого сезона - Санта Димопулос. Ее пара с Максом Леоновым из эфира в эфир набирает завидное количество баллов и симпатий, что неудивительно, ведь певица когда-то занималась танцами.

Также пост рэперши прокомментировали актер Арам Арзуманян и солистка «The Hardkiss» Юлия Санина.

"Алёнка, ты такая крутая ❤️ Мы ждём тебя а воскресенье 😘" - "на цьому тижні не зможу, але наступного буду ❤️❤️❤️ триматиму кулачки 💪"

"Аленка, солнышко наше!! ОБОЖАЕМ И ЛЮБИМ!! Все равно приезжай к нам на эфиры!!❤️" - "обов’язково буду ще ❤️"

"Моє сонечко💋💋💋"

Обычные пользователи также поддержали Alyona Alyona в комментариях:

"Алена...не грустите....зато у вас в проекте был самый клёвый партнёр....и вы были очень неординарной парой😜😜"

"Танцы были 🔥Жаль, что вы не продолжите участие - смотрела шоу только ради вас!"

"Не справедливо Альона повинна була лишитися! Яке це Шоу тепер, це просто танці 😏"

"Самый убогий проект на канале! Когда его закроют?!"

"Так схудла, молодець, не покидайте танцювати👍"

Напомним, на "Танцах со звездами" скандал после выхода Alyona Alyona: "Вам не стыдно чужое место занимать?".

Также Politeka писала, что фаворитка ямы из "Танцев со звездами" пленила идеальной внешностью и заговорила о личном: "раскрываю все карты".