Американская фитнес-модель Ана Чери блеснула упругими ягодицами

Звезда после упорных тренировок в зале позволяет себе фото в откровенных нарядах, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка показала результаты своих упражнений в розовом боди.

Смелый наряд обтянул и подчеркнул тонкую талию красотки. Также боди хорошо село на пышном бюсте звезды. Грудь выглядела очень привлекательно в столь прекрасном белье.

Тело оплели прозрачные пояса с железными вставками. Боди благодаря огромным вырезам по бокам, оголило упругие ягодицы.

Модель позировала возле зеркала, распустив волнистые локоны. Игривая красотка, не отрываясь, смотрела в камеру.

Легкий макияж подчеркнул достоинства внешности Чери, в частности, пухлые губы.

Почти за полчаса пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали о просто шикарной фигуре и неотразимой внешности в целом.

"Чертовски привлекательна", - написал один из поклонников.

Напомним, Ана Чери опубликовала видео своих тренировок.

Звезда для своих занятий выбирает обтягивающую одежду, которая способна подчеркнуть ее сочные достоинства.

Модель смотрела в камеру улыбаясь, а далее присела и подняла штангу на опущенных руках и так несколько раз.

Ранее мы писали, что Ана Чери надела один из популярных ярких бикини желтого оттенка и подчеркнула тем самым свой «стальной» пресс.

Во время отдыха у бассейна, девушка ярко улыбалась и с удовольствием позировала перед объективом.

«Выберите доброту, которая нужна нашему миру 💙 Если ты застрял внутри, как я, я хочу, чтобы ты тренировался со мной!...", - написала она.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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