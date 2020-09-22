Американська фітнес-модель Ана Чері блиснула пружними сідницями

Зірка після наполегливих тренувань у залі дозволяє собі фото у відвертих нарядах, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня показала результати своїх вправ в рожевому боді.

Сміливий наряд обтягнув і підкреслив тонку талію красуні. Також боді добре сіло на пишному бюсті зірки. Груди виглядали дуже привабливо в настільки прекрасній білизні.

Тіло обплели прозорі пояси з залізними вставками. Боді завдяки величезним вирізам з боків, оголило пружні сідниці.

Модель позувала біля дзеркала, розпустивши хвилясті локони. Грайлива красуня, не відриваючись, дивилася в камеру.

Легкий макіяж підкреслив достоїнства зовнішності Чері, зокрема, пухкі губи.

Майже за півгодини пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали про просто шикарну фігуру і чарівну зовнішність в цілому.

"Страшенно приваблива", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ана Чері опублікувала відео своїх тренувань.

Зірка для своїх занять вибирає обтягуючий одяг, який здатен підкреслити її соковиті достоїнства.

Модель дивилася в камеру посміхаючись, а далі присіла і підняла штангу на опущених руках і так кілька разів.

Раніше ми писали, що Ана Чері одягла один з популярних яскравих бікіні жовтого відтінку і підкреслила тим самим свій «сталевий» прес.

Під час відпочинку біля басейну, дівчина яскраво посміхалася і з задоволенням позувала перед об'єктивом.

"Виберіть доброту, яка потрібна нашому світу 💙 якщо ти застряг всередині, як я, я хочу, щоб ти тренувався зі мною!...",- написала вона.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні

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