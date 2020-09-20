Курс доллара сильно огорчит после выходных, НБУ пустит гривну на дно: важное предупреждение

Курс валют в Украине 20 сентября спровоцирует панику, гривну заморозят перед грандиозным падением.

Так, доллар начнет неделю с невероятного рывка в +0,0591 гривну.

Однако сегодня цифры останутся неизменными. Точно также будет и с курсом евро: неделю он начнет с +0,1712 грн.

Курс валют 20 сентября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2811,17 грн;

100 евро – 3317,44 грн.

В то же время десять российских рублей сегодня можно будет купить всего за 3,7406 грн. Однако в начале недели ожидается, что он начнет резко дешеветь.

Кабмин принял новое жёсткое решение по карантину, что теперь будет с поездками: полный список зон

Украинские чиновники решили показать обновленный список стран, из которых теперь будет запрещен въезд в страну.



Так, чиновники решили показать список стран-членов Всемирной организации здравоохранения, которые попали в «красную» и «зеленую» карантинную зоны. В первую были отнесены страны, в которых показатель заражения китайским вирусом превысил сто случаев на сто тысяч населения за последние 14 дней.

Как можно заметить, Украина оказалась на грани «зеленой» зоны. Показатель заражения у нас сейчас на уровне 99,8 случаев. При этом обратно в нее вернулась Хорватия (81,1 случай), а «выпала» Чехия – 143,3 случая заражения.

Коммуналка подорожает, украинцев добили повышением тарифов: "До 5 тысяч гривен в месяц..."

Стало известно, сколько украинцам придется отдать денег за коммуналку в отопительный сезон.

Уже зимой тарифы на газ для простых потребителей могут взлететь в цене в два раза.

Вместо 3 грн/кубометр, как предупреждает Юрий Корольчук, украинцам придется заплатить шесть гривен. Однако, итоговый тариф для бытовых потребителей может взлететь до 8 грн/кубометр, из-за чего за отопление жилого дома в 100 квадратов придется отдать до пяти тысяч гривен в месяц.

Жителям многоквартирных домов в отопительный сезон будет проще, поскольку для них действует специальная цена на голубое топливо (в августе было 2,9 грн/кубометр).

Зарплаты украинцам могут снова повысить, кто получит больше денег: "прибавка за..."

Верховная Рада порекомендовала Кабмину до конца 2020 года выделить дополнительно шесть миллиардов гривен на заработные платы.

Речь идет о выплатах для педагогов за высокую нагрузку при дистанционной и смешанной форме обучения. Парламентарии просят повысить выплаты для сотрудников государственных и коммунальных учебных заведений.

Кабинету министров следует предусмотреть в бюджете еще деньги на прибавки к зарплатам учителей. Кроме того, Верховная Рада порекомендовала выделить 1,09 миллиарда гривен на покупку сертифицированных средств санитарной защиты для учащихся и сотрудников учебных заведений.

Напомним, чему готовы научить украинцев за день: зарплата в 20 тысяч гривен, опыт работы не обязателен.

Как сообщала Politeka, зарплаты в Украине вырастут на 30%, в Минфине озвучили сроки: кому ждать прибавку.

Также Politeka писала, что зарплаты и пенсии украинцев вырастут, но есть одно но: чего ждать в следующем году.